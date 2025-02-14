Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні

Рада фінансової стабільності, до складу якої входять НБУ, Міністерство фінансів, Міністерство економіки та Нацкомісія з цінних паперів, має розробити окрему стратегію розвитку іпотечного кредитування в Україні

Як наголосив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes, галузь не може зростати виключно завдяки програмам субсидованого кредитування.

За його словами, державна ініціатива «єОселя» стала вагомою підтримкою для ринку та позичальників у складний період, однак подальший розвиток іпотеки потребує системного підходу. Пишний вважає, що необхідно створити окрему стратегію, подібну до Стратегії розвитку кредитування.

Роботу над цим питанням вже ініціювали профільні асоціації НАБУ та АУБ. Пишний також наголосив, що суттєвий вплив на іпотечний ринок матиме ухвалення закону про страхування військових ризиків. Важливими складовими подальшого розвитку, на його думку, є дерегуляція, залучення міжнародних партнерів та запровадження нових фінансових інструментів.

Формування єдиної стратегічної рамки має стати результатом спільних зусиль НБУ, уряду, міжнародних партнерів та представників ринку нерухомості.

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«Розраховую на дискусію з МВФ у лютому і залученість Світового банку, — сказав Пишний. — Іпотека має працювати як ринковий інструмент, а не лише як субсидійоване кредитування».

У 2024 році обсяг кредитів, виданих у межах програми «єОселя», зріс на 65% і перевищив 14,6 млрд грн. Завдяки цій ініціативі власне житло змогли придбати 8500 українських родин. Програма пропонує пільгові іпотечні ставки на рівні 3% та 7% і є важливим елементом державної політики «Зроблено в Україні».

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив про намір обговорити з Пишним можливість розширення доступу до іпотечного фінансування для мешканців прифронтових регіонів. Він визнав, що банки стикаються з ризиками, проте наголосив на важливості підтримки стійкості таких областей, як Харківська, Чернігівська та Сумська.

«Але мені здається, що якби не було стійкості таких регіонів, як Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, то не було б ані цих банків, ані власників цих банків», — сказав він.

Зеленський також припустив, що для позичальників із прифронтових регіонів може бути створена окрема спеціалізована програма в межах «єОселі».

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