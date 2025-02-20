МІБ може втратити ліцензію через санкції проти Порошенка

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може позбавити «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ) ліцензій на торгівлю цінними паперами через санкції, запроваджені проти його бенефіціарного власника Петра Порошенка

Регулятор розглядає відповідне питання, що підтверджується відповіддю НКЦПФР на запит Економічної правди.

Як повідомили у Комісії, 18 лютого 2025 року до них надійшов план заходів щодо виконання указу про санкції, накладені на низку осіб, серед яких був і Порошенко. Відповідно до цього документа, НКЦПФР визначено одним із органів, відповідальних за реалізацію санкційних обмежень.

«Після надходження відповідного Указу Президента України на виконання відповідними структурними підрозділами Комісії було проаналізовано структуру власності АТ «Міжнародний інвестиційний банк» та інших професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. За результатами аналізу виявлено особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), — повідомили у НКЦПФР. — На цей час, Комісією розглядається питання щодо вжиття відповідних заходів, передбачених законодавством».

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Відповідно до статті 74 закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», особи, які перебувають під санкціями, не мають права володіти істотною часткою (понад 10%) у капіталі організації, що отримала ліцензію НКЦПФР.

«Міжнародний інвестиційний банк» є ліцензованим учасником ринку та має дозвіл НКЦПФР на здійснення операцій із цінними паперами. Згідно з даними біржі «ПФТС», у січні 2025 року цей банк посів сьоме місце за обсягами торгів цінними паперами.

Нагадаємо, що ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн. Проведення АТ «Банк Золоті Ворота» ризикової кредитної діяльності призвело до відсутності у банку коштів для виконання зобов’язань перед вкладниками і кредиторами.

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