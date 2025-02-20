close-btn
PaySpaceMagazine

МІБ може втратити ліцензію через санкції проти Порошенка

20.02.2025 19:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може позбавити «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ) ліцензій на торгівлю цінними паперами через санкції, запроваджені проти його бенефіціарного власника Петра Порошенка

МІБ може втратити ліцензію через санкції проти Порошенка

МІБ може втратити ліцензію через санкції проти Порошенка Фото: pngwing.com, freepik.com, facebook.com/petroporoshenko

Регулятор розглядає відповідне питання, що підтверджується відповіддю НКЦПФР на запит Економічної правди.

Як повідомили у Комісії, 18 лютого 2025 року до них надійшов план заходів щодо виконання указу про санкції, накладені на низку осіб, серед яких був і Порошенко. Відповідно до цього документа, НКЦПФР визначено одним із органів, відповідальних за реалізацію санкційних обмежень.

«Після надходження відповідного Указу Президента України на виконання відповідними структурними підрозділами Комісії було проаналізовано структуру власності АТ «Міжнародний інвестиційний банк» та інших професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. За результатами аналізу виявлено особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), — повідомили у НКЦПФР. — На цей час, Комісією розглядається питання щодо вжиття відповідних заходів, передбачених законодавством».

Цікаве по темі: Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець

Відповідно до статті 74 закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», особи, які перебувають під санкціями, не мають права володіти істотною часткою (понад 10%) у капіталі організації, що отримала ліцензію НКЦПФР.

«Міжнародний інвестиційний банк» є ліцензованим учасником ринку та має дозвіл НКЦПФР на здійснення операцій із цінними паперами. Згідно з даними біржі «ПФТС», у січні 2025 року цей банк посів сьоме місце за обсягами торгів цінними паперами.

Нагадаємо, що ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн. Проведення АТ «Банк Золоті Ворота» ризикової кредитної діяльності призвело до відсутності у банку коштів для виконання зобов’язань перед вкладниками і кредиторами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні

Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців

Revolut оголосив про початок роботи в Україні

Рубрики: БанкиСвітНовиниДержавні органи
google news
Новини по темі
Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець 19.02.2025

Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець
ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн 18.02.2025

ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн
Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні 14.02.2025

Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні
НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний 13.02.2025

НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний
Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців 13.02.2025

Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців
Скільки заробив ПриватБанк у 2024 11.02.2025

Скільки заробив ПриватБанк у 2024
Вибір редакції
Всі
Курс гривні у 2025 році: прогнози експертів та ключові фактори впливу
ТОП статей 20.02.2025

Курс гривні у 2025 році: прогнози експертів та ключові фактори впливу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2025 — аналітика
ТОП статей 20.02.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2025 — аналітика
Останні новини
20.02.2025  20:30

Криптоаналітик попереджає, що ралі XRP може закінчитися

 20.02.2025  19:40

Співзасновник monobank запустив новий застосунок

 20.02.2025  19:00

МІБ може втратити ліцензію через санкції проти Порошенка

 20.02.2025  18:00

Курс гривні у 2025 році: прогнози експертів та ключові фактори впливу

 20.02.2025  17:00

Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «ART vs WAR. James Colomina»

 20.02.2025  15:00

Регуляторні штрафи у світі досягли рекордних $19,3 млрд у 2024

 20.02.2025  14:00

2 криптовалюти, що досягнуть ринкової капіталізації $50 млрд у березні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber