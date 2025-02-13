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Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців

13.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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Unex Bank та Український Червоний Хрест випустили благодійну кредитну картку Charity

Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців

Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців Фото: freepik.com

Картка Charity, створена на базі платіжної системи Mastercard, йдеться в пресрелізі.

«Unex Bank нараховує кешбек 0,5% на всі покупки карткою від 1 грн, включно із закордонними та покупками за рахунок кредитного ліміту. Не потрібно обирати жодних категорій, активувати кешбек — він працює автоматично. Оплачуєш карткою — отримуєш кешбек. І на початку кожного місяця уся накопичена винагорода, за винятком податків, за попередньою згодою клієнта, автоматично спрямовується на рахунок Українського Червоного Хреста. Ба більше, за карткою передбачено нарахування 6% річних на залишок власних коштів. Чверть від цієї суми за згодою клієнта також буде щомісячно спрямована на благодійність», — пояснила директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.

Ці кошти будуть використовуватися для підтримки вразливих категорій населення: ВПО, багатодітних родин, людей з інвалідністю.

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Крім того, за картою може бути активовано кредитний ліміт з пільговим періодом до 62 днів. Користуватися ним чи ні, клієнт обирає на власний розсуд. Тобто картка може використовуватися як дебетова для оплати покупок, так і як повноцінна кредитна.

Картка Charity є безкоштовною при випуску та обслуговуванні. Вона вже доступна для оформлення для усіх повнолітніх українців як в цифровій формі, так і в фізичній пластиковій, яку можна отримати додатково до електронної картки або окремо у будь-якому відділенні Unex Bank.

«Наприкінці минулого року ми почали випуск інклюзивної картки «Відчуй. Ми поруч» для українців, які потребують нашої підтримки. А від сьогодні кожен може долучитися до благодійності у зручний спосіб із карткою Charity — достатньо просто розраховуватися за свої покупки та отримувати кешбек. Ми закликаємо українські компанії доєднуватися до проєкту. Разом ми можемо зробити ще більше добрих справ», — наголосила Олена Скрипнікова, керівниця відділу інноваційного фінансування Українського Червоного Хреста.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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