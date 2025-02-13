Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців

Unex Bank та Український Червоний Хрест випустили благодійну кредитну картку Charity

Картка Charity, створена на базі платіжної системи Mastercard, йдеться в пресрелізі.

«Unex Bank нараховує кешбек 0,5% на всі покупки карткою від 1 грн, включно із закордонними та покупками за рахунок кредитного ліміту. Не потрібно обирати жодних категорій, активувати кешбек — він працює автоматично. Оплачуєш карткою — отримуєш кешбек. І на початку кожного місяця уся накопичена винагорода, за винятком податків, за попередньою згодою клієнта, автоматично спрямовується на рахунок Українського Червоного Хреста. Ба більше, за карткою передбачено нарахування 6% річних на залишок власних коштів. Чверть від цієї суми за згодою клієнта також буде щомісячно спрямована на благодійність», — пояснила директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.

Ці кошти будуть використовуватися для підтримки вразливих категорій населення: ВПО, багатодітних родин, людей з інвалідністю.

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Крім того, за картою може бути активовано кредитний ліміт з пільговим періодом до 62 днів. Користуватися ним чи ні, клієнт обирає на власний розсуд. Тобто картка може використовуватися як дебетова для оплати покупок, так і як повноцінна кредитна.

Картка Charity є безкоштовною при випуску та обслуговуванні. Вона вже доступна для оформлення для усіх повнолітніх українців як в цифровій формі, так і в фізичній пластиковій, яку можна отримати додатково до електронної картки або окремо у будь-якому відділенні Unex Bank.

«Наприкінці минулого року ми почали випуск інклюзивної картки «Відчуй. Ми поруч» для українців, які потребують нашої підтримки. А від сьогодні кожен може долучитися до благодійності у зручний спосіб із карткою Charity — достатньо просто розраховуватися за свої покупки та отримувати кешбек. Ми закликаємо українські компанії доєднуватися до проєкту. Разом ми можемо зробити ще більше добрих справ», — наголосила Олена Скрипнікова, керівниця відділу інноваційного фінансування Українського Червоного Хреста.

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