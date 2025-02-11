Скільки заробив ПриватБанк у 2024

Державний ПриватБанк оприлюднив результати своєї діяльності за 2024 рік, зокрема щодо прибутків, сплачених податків, кредитного портфеля та благодійності

Про це повідомила пресслужба банку.

У 2024 році ПриватБанк продовжив стабільний розвиток та сфокусувався на зміцненні культури клієнтоцентричності. Він швидко реагував на зміни зовнішнього середовища, особливості попиту клієнтів, а також ініціативи уряду з підтримки населення та бізнесу в Україні.

Головні підсумки:

З початку 2024 року чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,7 млрд грн., перевищивши 112 млрд грн. Клієнтська довіра до ПриватБанку продовжувала зростати, тож кошти на рахунках клієнтів за рік збільшились більш ніж на 10%.

банку збільшився на 20,7 млрд грн., перевищивши 112 млрд грн. Клієнтська довіра до ПриватБанку продовжувала зростати, тож кошти на рахунках клієнтів за рік збільшились більш ніж на 10%. За результатами 2024 року прибуток банку до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023. Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн.

до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023. на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн. Основою фінансового результату банку є чисті процентні та комісійні доходи, стабільність яких підтверджує ефективність бізнес моделі банку. Ефективне управління кредитним ризиком дозволяє контролювати витрати на формування резервів за кредитним портфелем банку. Операційні витрати за підсумками 2024 року зросли лише на 8% порівняно з 2023 роком, що є нижче річної інфляції.

за підсумками 2024 року зросли лише на 8% порівняно з 2023 роком, що є нижче річної інфляції. На благодійність ПриватБанк з початку року перерахував 247,22 млн грн, які були спрямовані на допомогу шпиталям та медзакладам, зміцнення обороноздатності країни, соціальні проєкти та допомогу працівникам.

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«Результати ПриватБанку за 2024 рік просто вражаючі. Вони відображають рік зростання, розвитку та стійкості, коли виклики перетворювались на можливості та ідеї, які підтримували і зміцнювали економіку країни, втілювались у життя, – зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт. — Розпочинаючи свою діяльність як голова правління, я з великим натхненням дивлюсь на наші амбітні плани на 2025 рік. Переконаний, що разом із нашими клієнтами та партнерами ми досягнемо ще більших успіхів і встановимо нові стандарти досконалості в наступному році».

Заступник Міністра фінансів України Юрій Драганчук також високо оцінив результати ПриватБанку за 2024 рік:

«Вчергове ПриватБанк демонструє надзвичайну стійкість та ефективність, забезпечуючи рекордні фінансові показники та суттєві податкові надходження до державного бюджету України. За 2024 рік банк сплатить понад 40,9 млрд грн податку на прибуток, що має безпосередній позитивний ефект на макроекономічну стабільність країни. ПриватБанк є надійною фінансовою опорою держави, адже в умовах війни його діяльність не лише сприяє стабільності банківського сектору, а й безпосередньо підтримує фінансування оборони та соціальних програм. Цей приклад ефективного управління державним банком є стратегічним орієнтиром для розвитку фінансової системи України», – зазначив Юрій Драганчук.

Детальніше з інформацією можна ознайомитися на сайті банку.

Нагадаємо, що з 20 січня 2025 року Мікаель Бьоркнерт офіційно приступив до виконання обовʼязків на посаді Голови Правління ПриватБанку. Мікаель Бьоркнерт має намір сфокусуватися на розвитку бізнес-моделі, орієнтованої на клієнта, посиленні цифрових ініціатив, підвищенні операційної ефективності та забезпеченні стійкого розвитку банку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк спростив обмеження на замовлення валюти у касах відділень валютообміну, збільшивши ліміт зі 100 тис. грн до 400 тис. грн.

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