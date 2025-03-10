Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у лютому 2025 — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у лютому зменшилася з 872 (станом на 1 лютого 2025 року) до 855 (станом на 1 березня 2025 року). Кількість банків зменшилася до 61 (було 62)

Про це зазначається у матеріалі НБУ.

Зокрема, 4 лютого 2025 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Правління НБУ прийняло рішення № 34-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного Товариства “Комерційний Інвестиційний Банк”» із 6 лютого 2025 року.

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика та одну кредитну спілку. Примусово виключено 14 фінансових компаній та один ломбард.

Крім того, у лютому анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одній ризиковій страховій компанії, одному ломбарду та одній кредитній спілці. Водночас примусово анульовано ліцензії шістьом фінансовим компаніям. Також Нацбанк погодив звуження обсягу ліцензій чотирьом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії одній фінансовій компанії.

Станом на 1 березня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 464 фінансові компанії (було 478), 54 страховики non-life (було 55), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 108 ломбардів (було 109), 101 кредитна спілка (було 102), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

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Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), так само як і кількість небанківських фінансових груп (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Протягом лютого до НБУ надійшло 304 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 193, страховиків – 70, кредитних спілок і колекторських компаній – 19, банків – 21, операторів платіжних послуг – один.

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