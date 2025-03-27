НБУ закликає переглянути умови програми єОселя

Національний банк України (НБУ) закликає до перегляду умов іпотечної програми єОселя

«Ми маємо прекрасну програму єОселя, але для масової ринкової іпотеки її недостатньо», — сказала заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона заявила, що така потреба викликана необхідністю зменшити фінансове навантаження на державний бюджет.

«Багато країн мають програми підтримки іпотеки. Це дуже важливий соціальний аспект, це драйвер економічного зростання, але найбільш успішними є програми, коли держава не є прямим кредитором. Держава має створювати умови для ринкового іпотечного кредитування, і коли ці умови є більш дорогими для певних категорій громадян, держава має застосовувати механізм компенсації відсоткових ставок», — пояснила Рожкова.

За її словами, обмежені ресурси бюджету не дозволяють масштабувати програму в її нинішньому вигляді. При цьому банківський сектор в Україні є надзвичайно ліквідним, проте не може конкурувати з державною іпотекою, яка працює на неринкових засадах.

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Водночас Рожкова підкреслила, що програма єОселя має зберегтися і надалі, залишаючись інструментом підтримки пільгового кредитування у довгостроковій перспективі.

«Сьогодні ми не говоримо про те, що ринкові умови повністю склалися. Але я впевнена, що в середньостроковій перспективі вони складуться. Та давайте будемо відвертими: якщо сьогодні державна програма підтримки пропонує ставки 3-7%, сусідня Польща має 4-4,5%. До ринкової ставки 4,5% ми за п’ять років не дійдемо», — сказала вона.

Для ефективного функціонування програми, за її словами, необхідно внести низку змін до законодавства. Серед них — ухвалення законів про оцінку майна та сек’юритизацію, імплементація Європейської іпотечної директиви, а також створення механізму rent-to-own.

Нагадаємо, що Кабмін планує розширити програму єОселя. Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з «Укрфінжитло», яка є оператором програми пільгового іпотечного кредитування єОселя, розробляють нову іпотечну програму для працівників аграрного сектору.

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Джерело: LIGA.net.