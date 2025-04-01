Як змінилися обсяги активів небанків — НБУ

У ІV кварталі 2024 року обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг збільшилися, зокрема фінансових компаній, страховиків і ломбардів. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору Національного банку України (НБУ)
Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у ІV кварталі збільшилися на 6,8%, зокрема обсяг активів фінансових компаній зріс на 7,7%, страховиків — на 3,8%, а ломбардів — на 2,2%. Натомість обсяги активів кредитних спілок зменшилися. Частка небанківських фінустанов під наглядом НБУ в активах фінсектору впродовж ІV кварталу знизилася до 10,2%.
Фінансові компанії та ломбарди
Обсяги активів фінкомпаній зросли на 7,7% за квартал і майже на чверть за рік. У 2024-му зросли майже всі види фінпослуг, проте їх рівень усе ще нижчий за довоєнний.
Після тривалого зростання обсяги роздрібних позик зменшилися на 5,5% за квартал, а кредитування бізнесу — більш ніж на чверть.
Фінансовий лізинг зростав три квартали поспіль: +15% за квартал і +45% за рік. Зросли й обсяги факторингу, чверть з яких — класичний факторинг.
Обсяги гарантій знизилися за квартал, але за рік подвоїлися.
У 2024 році прибутковими були 86% фінкомпаній. Майже половину прибутку забезпечило ПрАТ «Укрфінжитло» завдяки доходам від ОВДП. Без нього прибуток сектору зріс у 2,4 раза проти 2023-го.
Кредити ломбардів зменшилися за квартал, але майже подвоїлися за рік. Рентабельність була найнижчою з початку року, однак загалом сегмент залишився прибутковим.
Кредитні спілки
У 2024 році активи кредитних спілок скоротилися на 5% — швидше, ніж торік, і на кінець року становили близько 60% від рівня 2021-го. Кредитний портфель зменшився на 4% за IV квартал і на 8% за рік.
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Через реалізацію кредитного ризику та зростання резервів у IV кварталі спілки зазнали збитків, що знизило прибутковість сектору.
Збитки спричинили незначне зменшення власного капіталу, а депозити скоротилися через повернення коштів вкладникам і вихід частини спілок з ринку. Натомість зросли додаткові пайові внески.
На початок 2025 року три спілки порушували норматив достатності капіталу.
Страховики
Активи страховиків життя зросли на 5% за IV квартал і на 14% за рік, ризикових — на 3% і 11%. Частка десяти найбільших ризикових страховиків за преміями зросла з 65% до 71%, у страхуванні життя частка лідера становить майже 50%.
У IV кварталі премії ризикових страховиків зросли лише на 1%, проте за рік — на 15%, перевищивши рівень 2021-го. У страховиків життя премії зросли на 17% у кварталі та на 5% за рік.
Чистий прибуток ризикових страховиків за рік — 2,5 млрд грн (+31%), рентабельність капіталу — 14% (+4 в. п.). Прибуток страховиків життя зріс удвічі — до 1,4 млрд грн, переважно завдяки одному великому гравцю; рентабельність майже не змінилась.
Усі страховики дотримувалися нормативів SCR і MCR; у трьох компаній SCR — на рівні 100–120%.
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Джерело: НБУ.