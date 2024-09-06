close-btn
PaySpaceMagazine

Мінцифри презентувало стартап, який представлятиме Україну на Startup World Cup

06.09.2024 10:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Міністерство цифрової трансформації представило стартап, який запітчить проєкт у Кремнієвій долині на Startup World Cup

Мінцифри презентувало стартап, який представлятиме Україну на Startup World Cup

Мінцифри презентувало стартап, який представлятиме Україну на Startup World Cup Фото: t.me/mintsyfra

Про це йдеться в пості Мінцифри у Telegram.

«Відбувся фінал регіонального відбору на Startup World Cup — найбільшого у світі пітч-конкурсу стартапів з головною нагородою в $1 000 000. Шанс залучити нових партнерів, отримати кошти на масштабування та представити Україну в Кремнієвій долині отримав стартап Spendbase», — пишуть у Мінцифри.

Spendbase — платформа з оптимізації витрат на програмне забезпечення, хмарні сервіси й корпоративні картки. Вона допомагає компаніям щороку заощаджувати до 35% коштів завдяки ідентифікації дубльованих підписок і невикористаних ліцензій.

Цьогоріч Startup World відбудеться з 2 до 4 жовтня в Сан-Франциско. Конкурс відвідає 50+ тисяч людей та 2 500 інвесторів із 75+ країн світу.

Цікаве по темі: Новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій

«Пишаємося командою стартапу та бажаємо перемоги», — додали в Мінцифри.

Український етап конкурсу організовують EIT Community RIS Hub в Україні у співпраці з Sigma Software Labs за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024. Міністерство цифрової трансформації презентувало 8 стартапів, які представлять Україну на Nordeep Summit 2024. У цьому році конференція відбудеться 18–19 вересня в місті Еспоо, Фінляндія. Україну представить національна делегація з 8 компаній та стартапів, яких обрали за результатами відбору.

Раніше ми писали, які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration. Нещодавно завершився перший потік фінансування програми DeepTech Scale-Up & Acceleration проєкту Seeds of Bravery. В його межах 21 український стартап отримає гранти розміром до 50 000 євро кожен на реалізацію своїх проєктів.

Крім того, український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції. Український розробник систем протидії безпілотникам та радіоелектронної боротьби Kara Dag залучив інвестиції фонду Green Flag Ventures (GFV) американського підприємця Джастіна Зіфа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українські оборонні стартапи залучили перші інвестиції від акселератора MITS

Seeds of Bravery та USF шукають стартапи для участі на Luxembourg Venture Days

Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап

Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій 05.09.2024

Новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій
«Q-commerce набирає популярності серед наших користувачів. Glovo продовжує розширювати діяльність за межі ресторанів та продуктових магазинів»: ексклюзивне інтерв'ю із фінтех- директором Glovo Шимоном Зеславським 05.09.2024

«Q-commerce набирає популярності серед наших користувачів. Glovo продовжує розширювати діяльність за межі ресторанів та продуктових магазинів»: ексклюзивне інтерв'ю із фінтех- директором Glovo Шимоном Зеславським
Українські оборонні стартапи залучили перші інвестиції від акселератора MITS 03.09.2024

Українські оборонні стартапи залучили перші інвестиції від акселератора MITS
Seeds of Bravery та USF шукають стартапи для участі на Luxembourg Venture Days 30.08.2024

Seeds of Bravery та USF шукають стартапи для участі на Luxembourg Venture Days
«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком 29.08.2024

«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком
Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап 21.08.2024

Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап
Вибір редакції
Всі
«Q-commerce набирає популярності серед наших користувачів. Glovo продовжує розширювати діяльність за межі ресторанів та продуктових магазинів»: ексклюзивне інтерв'ю із фінтех- директором Glovo Шимоном Зеславським
ТОП статей 05.09.2024

«Q-commerce набирає популярності серед наших користувачів. Glovo продовжує розширювати діяльність за межі ресторанів та продуктових магазинів»: ексклюзивне інтерв'ю із фінтех- директором Glovo Шимоном Зеславським

 5 найкращих криптовалютних графіків для трейдерів та як їх читати
ТОП статей 03.09.2024

5 найкращих криптовалютних графіків для трейдерів та як їх читати
Останні новини
Сьогодні  10:20

Мінцифри презентувало стартап, який представлятиме Україну на Startup World Cup

 Сьогодні  9:40

НБУ анулював ліцензії двом фінкомпаніям через зв'язки з РФ

 05.09.2024  20:30

Новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій

 05.09.2024  20:00

Британський ритейлер Unilever оголосив про вихід з російського ринку

 05.09.2024  19:30

Скільки податків сплатили переможці програми «Власна справа» — Мінекономіки

 05.09.2024  18:30

Visa запустить систему банківських переказів А2А в одній з країн Європи

 05.09.2024  18:00

Приватбанк доставлятиме картки ще в 3 країни Європи

 Всі новини
credit link image