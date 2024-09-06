Мінцифри презентувало стартап, який представлятиме Україну на Startup World Cup

Міністерство цифрової трансформації представило стартап, який запітчить проєкт у Кремнієвій долині на Startup World Cup

Про це йдеться в пості Мінцифри у Telegram.

«Відбувся фінал регіонального відбору на Startup World Cup — найбільшого у світі пітч-конкурсу стартапів з головною нагородою в $1 000 000. Шанс залучити нових партнерів, отримати кошти на масштабування та представити Україну в Кремнієвій долині отримав стартап Spendbase», — пишуть у Мінцифри.

Spendbase — платформа з оптимізації витрат на програмне забезпечення, хмарні сервіси й корпоративні картки. Вона допомагає компаніям щороку заощаджувати до 35% коштів завдяки ідентифікації дубльованих підписок і невикористаних ліцензій.

Цьогоріч Startup World відбудеться з 2 до 4 жовтня в Сан-Франциско. Конкурс відвідає 50+ тисяч людей та 2 500 інвесторів із 75+ країн світу.

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«Пишаємося командою стартапу та бажаємо перемоги», — додали в Мінцифри.

Український етап конкурсу організовують EIT Community RIS Hub в Україні у співпраці з Sigma Software Labs за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024. Міністерство цифрової трансформації презентувало 8 стартапів, які представлять Україну на Nordeep Summit 2024. У цьому році конференція відбудеться 18–19 вересня в місті Еспоо, Фінляндія. Україну представить національна делегація з 8 компаній та стартапів, яких обрали за результатами відбору.

Раніше ми писали, які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration. Нещодавно завершився перший потік фінансування програми DeepTech Scale-Up & Acceleration проєкту Seeds of Bravery. В його межах 21 український стартап отримає гранти розміром до 50 000 євро кожен на реалізацію своїх проєктів.

Крім того, український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції. Український розробник систем протидії безпілотникам та радіоелектронної боротьби Kara Dag залучив інвестиції фонду Green Flag Ventures (GFV) американського підприємця Джастіна Зіфа.

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