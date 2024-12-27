Названо найкращий український стартап 2024 року

Фонд розвитку інновацій (Український фонд стартапів) визначив найкращий стартап цього року. Ним став Buntar Aerospace

Buntar Aerospace — це український defence tech стартап, який розробляє продукти дальньої розвідки: БпЛА Buntar One та програмне забезпечення для планування та виконання розвідувальних місій.

Компанія у Facebook повідомила, що отримала від Фонду розвитку інновацій нагороду «Найкращий Стартап Року», а також відзнаку «Best Protective Aerial Startup» (Найкращий стартап захисної авіації).

«За півтора року ми пройшли шлях від ідеї до стартапу, який росте шаленими темпами й отримує визнання на ринку», – зазначили представники Buntar Aerospace.

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Стартап Buntar Aerospace заснували у серпні 2023 року Іван Каунов, Катерина Безсудна та Богдан Сас. Команда працює над зменшенням вартості розвідувальної місії тактичного та оперативного рівнів. Компанія поєднує військовий і стартап-досвід, який дозволяє вдосконалювати оборонні продукти із технічної точки зору.

Нагадаємо, два українські стартапи Headway та Preply потрапили до списку GSV 150 — найбільш трансформаційних компаній у сфері цифрового навчання та навичок робочої сили.

Щоб відібрати GSV 150, GSV оцінив понад 2 500 глобальних компаній за підтримки венчурних та приватних інвесторів, використовуючи масштаби доходу, зростання доходу, охоплення користувачів, географічної диверсифікації та профілю рентабельності.

Також ми писали, що в Україні створили каталог 100 найкращих стартапів. Каталог про сотню найкращих українських стартапів, що розвиваються, стане практичним джерелом інформації для міжнародних партнерів та інвесторів. Також він висвітлює перспективні команди стартапів безпосередньо для українських інвесторів, інших співзасновників і місцевих ініціатив, створюючи можливості для співпраці всередині країни.

Крім того, український стартап Frontline залучив $100 000 від Startup Wise Guys. Ці кошти будуть спрямовані на розширення виробництва дронів. Фінансування дозволить команді значно збільшити масштаби виробництва в Україні, прискорити процес розробки нових рішень та розширити міжнародну співпрацю.

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