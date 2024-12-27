close-btn
PaySpaceMagazine

Названо найкращий український стартап 2024 року

27.12.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Фонд розвитку інновацій (Український фонд стартапів) визначив найкращий стартап цього року. Ним став Buntar Aerospace

Названо найкращий український стартап 2024 року

Фото: freepik.com

Buntar Aerospace — це український defence tech стартап, який розробляє продукти дальньої розвідки: БпЛА Buntar One та програмне забезпечення для планування та виконання розвідувальних місій.

Компанія у Facebook повідомила, що отримала від Фонду розвитку інновацій нагороду «Найкращий Стартап Року», а також відзнаку «Best Protective Aerial Startup» (Найкращий стартап захисної авіації).

«За півтора року ми пройшли шлях від ідеї до стартапу, який росте шаленими темпами й отримує визнання на ринку», – зазначили представники Buntar Aerospace.

Читайте також: Мінцифри обрало 9 стартапів, які представлять Україну на TechChill 2025

Стартап Buntar Aerospace заснували у серпні 2023 року Іван Каунов, Катерина Безсудна та Богдан Сас. Команда працює над зменшенням вартості розвідувальної місії тактичного та оперативного рівнів. Компанія поєднує військовий і стартап-досвід, який дозволяє вдосконалювати оборонні продукти із технічної точки зору.

Нагороди Buntar Aerospace

Нагороди Buntar Aerospace. Фото: facebook.com/buntaraerospace

Нагадаємо, два українські стартапи Headway та Preply потрапили до списку GSV 150 — найбільш трансформаційних компаній у сфері цифрового навчання та навичок робочої сили.

Щоб відібрати GSV 150, GSV оцінив понад 2 500 глобальних компаній за підтримки венчурних та приватних інвесторів, використовуючи масштаби доходу, зростання доходу, охоплення користувачів, географічної диверсифікації та профілю рентабельності.

Також ми писали, що в Україні створили каталог 100 найкращих стартапів. Каталог про сотню найкращих українських стартапів, що розвиваються, стане практичним джерелом інформації для міжнародних партнерів та інвесторів.  Також він висвітлює перспективні команди стартапів безпосередньо для українських інвесторів, інших співзасновників і місцевих ініціатив, створюючи можливості для співпраці всередині країни.

Крім того, український стартап Frontline залучив $100 000 від Startup Wise Guys. Ці кошти будуть спрямовані на розширення виробництва дронів. Фінансування дозволить команді значно збільшити масштаби виробництва в Україні, прискорити процес розробки нових рішень та розширити міжнародну співпрацю.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українські стартапи потрапили до списку 250 швидкозростаючих у Європі

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн

Інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise

Рубрики: СтартапиВійна з РосієюКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Мінцифри обрало 9 стартапів, які представлять Україну на TechChill 2025 25.12.2024

Мінцифри обрало 9 стартапів, які представлять Україну на TechChill 2025
Два українські стартапи потрапили до списку GSV 150 24.12.2024

Два українські стартапи потрапили до списку GSV 150
Український сервіс Liki24 подвоїв темпи зростання в Європі 24.12.2024

Український сервіс Liki24 подвоїв темпи зростання в Європі
У США запустили американсько-український венчурний фонд 19.12.2024

У США запустили американсько-український венчурний фонд
Українські стартапи запрошують на TechChill 2025: як взяти участь 18.12.2024

Українські стартапи запрошують на TechChill 2025: як взяти участь
11 українських стартапів отримали €110 000 від Seeds of Bravery 12.12.2024

11 українських стартапів отримали €110 000 від Seeds of Bravery
Вибір редакції
Всі
Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
ТОП статей 27.12.2024

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
ТОП статей 27.12.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:30

НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

 Сьогодні  17:40

4 альткоїни по $0,1 з високим потенціалом зростання у 2025

 Сьогодні  16:50

НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року

 Сьогодні  16:00

За яких умов ціна Біткоїна злетить до $1 млн — прогноз експерта

 Сьогодні  15:10

В Україні зʼявився словник ШІ-термінів

 Сьогодні  15:00

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

 Сьогодні  14:20

Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber