Мінцифри обрало 9 стартапів, які представлять Україну на TechChill 2025

Міністерство цифрової трансформації представило 9 стартапів, які представлять Україну на конференції TechChill 2025

Про це Мінцифри повідомило у своєму Telegram-каналі.

TechChill — одна з найбільших балтійських технологічних конференцій. Щороку захід відвідує понад 2 тисячі учасників з усього світу, щоб запартнеритися чи показати свій продукт топовим міжнародним інвесторам. TechChill — це перспективний майданчик для пошуку нових контактів, обміну досвідом і залучення підтримки для масштабування проєктів.

Із 5 до 7 лютого делегація з дев’яти українських стартапів представить Україну в Ризі. До складу нашої делегації увійшли:

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«Вітаємо переможців відбору й бажаємо гідно представити Україну на TechChill», — написали в Мінцифри.

Організаторами участі української делегації є Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів та YEP Accelerator за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery та TechChill.

Нагадаємо, що 11 українських стартапів отримали €110 000 від Seeds of Bravery. Відібрані компанії отримали до 10 000 євро на підтримку своїх бізнес- чи інноваційних сервісів. Переможці також отримають можливості для подальшого розвитку завдяки участі у програмах не фінансової підтримки від Seeds of Bravery.

Раніше ми писали, що в Україні створили каталог 100 найкращих стартапів. Каталог про сотню найкращих українських стартапів, що розвиваються, стане практичним джерелом інформації для міжнародних партнерів та інвесторів. Також він висвітлює перспективні команди стартапів безпосередньо для українських інвесторів, інших співзасновників і місцевих ініціатив, створюючи можливості для співпраці всередині країни.

Крім того, український стартап Frontline залучив $100 000 від Startup Wise Guys. Ці кошти будуть спрямовані на розширення виробництва дронів. Фінансування дозволить команді значно збільшити масштаби виробництва в Україні, прискорити процес розробки нових рішень та розширити міжнародну співпрацю.

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