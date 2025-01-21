Мінцифри та USF шукають стартапи, які представлять Україну на 4YFN 2025

Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery запрошують українcькі стартапи взяти участь у національній делегації на 4YFN 2025 в Іспанії

Mobile World Congress (MWC) — це найбільша у світі виставка мобільної індустрії, яка об’єднує провідних експертів, інвесторів, корпорації та стартапи. У її рамках відбудеться знакова подія для стартапів — 4YFN (4 Years From Now), де Україна представить свою національну стартап-алею.

MWC щороку стає головною платформою для інновацій, залучаючи понад 100 тисяч учасників, майже тисячу експонентів, тисячу інвесторів і фондів з інвестиційним капіталом у €50 мільярдів, а також понад 2 тисячі засновників стартапів.

Подія відбудеться з 3 до 6 березня 2025 року у Барселоні, Іспанія.

Для українських стартапів це:

доступ до глобальної екосистеми інвесторів, корпорацій та інноваційних партнерів;

можливість вивести свій проєкт на міжнародний рівень та залучити фінансування;

потужний імпульс для розвитку, збільшення бази клієнтів і запуску пілотних проєктів.

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У межах участі в 4YFN 2025 до 10 відібраних стартапів отримають місце в експо-зоні, вхідні квитки для представників, а також участь в активностях делегації, сайд-івентах та зустрічах з представниками місцевої технологічної екосистеми.

Критерії відбору включають наступні вимоги: стартап має бути зареєстрований в Україні та позиціонувати себе як український. Обов’язковою умовою є наявність розробленого робочого прототипу, а також рівень готовності технології (TRL) повинен становити 5 або вище. Крім того, стартап має демонструвати великий ринковий потенціал, що передбачає готовність до залучення інвестицій або реалізації пілотних проєктів.

Заявки приймаються до 23 січня. Онлайн Pitch Day, за результатами якого буде відібрано склад делегації — 30 січня.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап CostCare AI залучив $500 000 інвестицій на розвиток. CostCare AI спеціалізується на впровадженні інноваційних рішень для бізнесу, спрямованих на підвищення ефективності робочої сили. Завдяки технології штучного інтелекту компанія створює «віртуальних співробітників» — системи, які допомагають вирішувати проблеми, пов’язані з неефективністю, плинністю кадрів і витратами на найм.

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Джерело: USF.