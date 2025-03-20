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Дві українські компанії увійшли до рейтингу Most Innovative Companies 2025

20.03.2025 10:10
Ольга Деркач
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Українські компанії Promova та MacPaw увійшли до престижного рейтингу Most Innovative Companies 2025 від Fast Company, який щороку відзначає лідерів у сфері інновацій

Дві українські компанії увійшли до рейтингу Most Innovative Companies 2025

Дві українські компанії увійшли до рейтингу Most Innovative Companies 2025 Фото: freepik.com

Цьогорічний список охоплює 609 компаній та організацій у 58 категоріях, демонструючи найсміливіші бізнес-рішення та проривні технології. Окрім того, Fast Company склав топ-50 компаній, які перетворюють фантастику на реальність.

«У той час, як світ змінюється та трансформується, найбільш інноваційні компанії світу не просто йдуть в ногу з часом. Вони задають темп. Щорічний огляд найбільш інноваційних компаній у кожній галузі та в усьому світі, який проводить Fast Company, дає уявлення про інновації сьогодні та план дій на майбутнє», — зазначається в описі рейтингу.

Promova — українська платформа для вивчення мов — зайняла четверте місце в категорії «Освіта». Компанія отримала визнання за створення адаптивного, доступного та ефективного навчального середовища, яким користується 20 мільйонів людей у всьому світі. Promova поєднує штучний інтелект, експертний супровід та культурний контекст, щоб допомогти користувачам опанувати мови впевнено та природно.

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MacPaw увійшла до десятки найінноваційніших компаній у категорії «Найбільш інноваційні компанії Європи, Близького Сходу та Африки 2025», посівши 10-те місце.

До топ-50 цьогорічного рейтингу увійшли такі гіганти, як NVIDIA, Waymo, Rocket Lab, YouTube, DeepSeek, Notion та інші.

Нагадаємо, що українська компанія вийшла на ринок Норвегії. Український мед з’явився на полицях супермаркетів Ekomarket Norge. На сьогодні BEEHIVE експортує 98% своєї продукції до близько 30 країн світу, серед яких Німеччина, Франція, Велика Британія та США.

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Джерело: Mezha.Media.

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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