PayPal запустив ШІ-систему виявлення шахрайства

PayPal запустила систему динамічного виявлення шахрайства, що працює на основі штучного інтелекту (ШІ), для переказів у форматі Friends and Family на платформах PayPal та Venmo. Нововведення посилює захист користувачів по всьому світу

Ця система створена для того, щоб завчасно — ще до надсилання коштів — попередити клієнтів про потенційні шахрайські дії та допомогти уникнути фінансових втрат.

Оскільки зловмисники часто намагаються змусити людей переказувати кошти, які потім неможливо повернути — особливо через шахрайські схеми в соцмережах, — у PayPal вважають, що надання користувачам важливої інформації у момент транзакції може допомогти запобігти афері.

Компанія запровадила динамічну систему сповіщень, яка має на меті зменшити кількість шахрайських переказів. Сповіщення зʼявляються саме тоді, коли система фіксує ознаки потенційної небезпеки. Вони містять коротке пояснення ризику й орієнтовані на те, щоб утримати користувача від необачного кроку.

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«Як один із лідерів у боротьбі з фінансовим шахрайством, PayPal пишається цією ініціативою, спрямованою на протидію постійно змінюваним схемам аферистів. Ми не толеруємо шахрайства та активно працюємо над захистом клієнтів: блокуємо підозрілу активність і закриваємо фейкові акаунти. Наш підхід комплексний: ми розробляємо інноваційні технології, проводимо власні розслідування силами експертної команди та постійно вдосконалюємо систему ризик-менеджменту. Оскільки шахраї постійно адаптують свої методи, критично важливо бути на крок попереду — і ми не припиняємо оновлювати наші інструменти», — заявили в компанії.

У PayPal зазначають, що система адаптується до нових шахрайських схем завдяки ШІ-моделям, які аналізують поведінкові патерни та оновлюються в реальному часі. Це дозволяє виявляти навіть ті типи шахрайства, з якими система раніше не стикалась.

На відміну від однакових для всіх попереджень, нові сповіщення враховують контекст конкретної транзакції. Їхня тональність залежить від рівня ризику: у разі серйозної загрози система може додатково ускладнити процес переказу або взагалі його заблокувати.

Функція вже доступна на всіх ринках, де працює PayPal, а також у США на платформі Venmo.

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Джерело: Finextra.