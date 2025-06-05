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PayPal запускає фізичну картку PayPal Credit

05.06.2025 19:40
Ольга Деркач
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Компанія PayPal оголосила про запуск фізичної картки PayPal Credit, емітованої Synchrony. Це рішення розширює можливості популярного цифрового продукту PayPal Credit: тепер ним можна розплачуватися не лише онлайн під час оформлення покупок через PayPal, а й у скрізь, де приймають Mastercard

PayPal запускає фізичну картку PayPal Credit

PayPal запускає фізичну картку PayPal Credit Фото: newsroom.paypal-corp.com

Користувачі нової фізичної картки зможуть скористатися спеціальною тимчасовою пропозицією: витрати на подорожі — зокрема перельоти, проживання в готелях, круїзні поїздки або послуги таксі — дозволяється сплачувати частинами протягом шести місяців. При цьому не встановлено жодного мінімального порогу вартості покупки, що робить цю опцію доступною навіть для невеликих витрат.

Сервіс PayPal Credit уже тривалий час користується популярністю серед клієнтів як засіб онлайн-оплати з можливістю розстрочки. Запуск фізичної картки є відповіддю на зростаючу потребу користувачів мати подібну гнучкість і при оплаті в офлайн-магазинах та сервісах.

«PayPal Credit — один із наших найпопулярніших продуктів, і клієнти давно просили зробити його доступним для використання на ходу, — прокоментував Скотт Янг, старший віцепрезидент, керівник напряму споживчих фінансових послуг PayPal. — Від опцій «купуй зараз — плати пізніше» до кредитних карток — ми постійно пропонуємо клієнтам рішення, які допомагають краще керувати фінансами та оплачувати покупки у зручний для них спосіб».

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Нова картка доповнює лінійку фізичних карток PayPal, зокрема PayPal Cashback Mastercard, і може бути додана до мобільного гаманця для швидких безконтактних оплат.

Клієнти, які шукають ще більше гнучкості, можуть також оформити позику PayPal Buy Now Pay Later та сплатити покупку частинами протягом кількох тижнів або місяців.

Фізична картка стане доступною для користувачів у США найближчими тижнями. Ті, хто вже користується PayPal Credit, отримають повідомлення про можливість оновити картку.

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Джерело: PayPal.

Рубрики: СвітНовиниПлатіжні карткиТехнології
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