PayPal запускає фізичну картку PayPal Credit

Компанія PayPal оголосила про запуск фізичної картки PayPal Credit, емітованої Synchrony. Це рішення розширює можливості популярного цифрового продукту PayPal Credit: тепер ним можна розплачуватися не лише онлайн під час оформлення покупок через PayPal, а й у скрізь, де приймають Mastercard

Користувачі нової фізичної картки зможуть скористатися спеціальною тимчасовою пропозицією: витрати на подорожі — зокрема перельоти, проживання в готелях, круїзні поїздки або послуги таксі — дозволяється сплачувати частинами протягом шести місяців. При цьому не встановлено жодного мінімального порогу вартості покупки, що робить цю опцію доступною навіть для невеликих витрат.

Сервіс PayPal Credit уже тривалий час користується популярністю серед клієнтів як засіб онлайн-оплати з можливістю розстрочки. Запуск фізичної картки є відповіддю на зростаючу потребу користувачів мати подібну гнучкість і при оплаті в офлайн-магазинах та сервісах.

«PayPal Credit — один із наших найпопулярніших продуктів, і клієнти давно просили зробити його доступним для використання на ходу, — прокоментував Скотт Янг, старший віцепрезидент, керівник напряму споживчих фінансових послуг PayPal. — Від опцій «купуй зараз — плати пізніше» до кредитних карток — ми постійно пропонуємо клієнтам рішення, які допомагають краще керувати фінансами та оплачувати покупки у зручний для них спосіб».

Цікаве по темі: PayPal запланував масштабне впровадження власного стейблкоїна PYUSD

Нова картка доповнює лінійку фізичних карток PayPal, зокрема PayPal Cashback Mastercard, і може бути додана до мобільного гаманця для швидких безконтактних оплат.

Клієнти, які шукають ще більше гнучкості, можуть також оформити позику PayPal Buy Now Pay Later та сплатити покупку частинами протягом кількох тижнів або місяців.

Фізична картка стане доступною для користувачів у США найближчими тижнями. Ті, хто вже користується PayPal Credit, отримають повідомлення про можливість оновити картку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Обсяг транзакцій блокчейна Біткоїна майже зрівнявся з Visa та перевершив PayPal

PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для міжнародних переказів

Стейблкоїн від PayPal тепер можна переводити між Ethereum та Solana

Джерело: PayPal.