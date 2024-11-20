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PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для міжнародних переказів

20.11.2024 14:20
Дарія Шуть
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Платіжна система PayPal оголосила, що надасть можливість партнерам використовувати власний стейбкоїн PayPal USD (PYUSD) для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені за допомогою Xoom

PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для міжнародних переказів

Фото: freepik.com

Cebuana Lhuillier та Yellow Card стануть першими партнерами Xoom, які використовуватимуть PYUSD для здійснення міжнародних грошових переказів, що дозволить їм скористатися перевагами технології блокчейн у вартості та швидкості.

Ці майбутні інтеграції сприятимуть фінансовій інклюзії, надаючи ширший доступ до цифрових фінансових рішень в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Африці. Також PayPal зможе здійснювати транскордонні розрахункові операції, не обмежуючись традиційними банківськими годинами.

«Завдяки цьому кроку Xoom та її партнери, такі як Cebuana Lhuillier та Yellow Card, зможуть використовувати платіжні технології PayPal та блокчейн для подальшого забезпечення безперешкодних грошових переказів через кордони», — сказав Хосе Фернандес да Понте, старший віце-президент PayPal з питань блокчейну, криптовалют та цифрових валют.

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Xoom буде використовувати PYUSD для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені клієнтами PayPal через платіжну систему Yellow Card на основі стейблкоїнів, що допоможе оптимізувати транскордонні транзакції, зробити їх швидшими в обробці і менш витратними.

Крім того, можливості виплат Yellow Card незабаром дозволять клієнтам PayPal надсилати кошти друзям і родичам по всій Африці, поклавши їх на рахунки в місцевих африканських банках або мобільних операторах.

Це є продовженням квітневої заяви PayPal про те, що вона надає користувачам Xoom в США можливість фінансувати фіатні грошові перекази друзям і родичам за кордон за допомогою PYUSD без комісії за транзакцію. На момент запуску функція розрахунків буде недоступна для партнерів по дистрибуції в штаті Нью-Йорк.

Нагадаємо, PYUSD тепер використовує стандарт Omnichain Fungible Token (OFT), що дозволяє користувачам, які самостійно зберігають свої токени, переміщати активи між блокчейнами. Завдяки інтеграції з кросчейн-протоколом LayerZero, стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) тепер можна безперешкодно переводити між мережами Ethereum та Solana.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовиниПлатіжні системиPayPal
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