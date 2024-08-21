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Біткоїн втрачає підтримку на рівні $60 000: що відбувається

21.08.2024 10:20
Олеся Крамаренко
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Біткоїн раптово впав до $59 000, потягнувши за собою решту ринку. За останню годину ринок криптовалют відкотився назад, що призвело до ліквідації понад $100 млн і втрати більшої частини прибутку, отриманого раніше сьогодні

Біткоїн втрачає підтримку на рівні $60 000: що відбувається

Фото: pixabay.com

Вранці ціна BTC досягла шестиденного максимуму, перевищивши $61 000. Це викликало сподівання, що бики можуть відновити свої позиції, але, схоже, це не так.

Продавцям знадобилося кілька годин, але вони перегрупувалися і змогли викликати дві наступні агресивні червоні свічки, підштовхнувши ціну до $59 000 — майже туди, де вона була перед сьогоднішнім зростанням.

Також, згідно з останніми даними, криптовалютна біржа Mt. Gox знову перевела 13 265 біткоїнів на загальну суму $784 млн на два невідомі гаманці. Таким чином, за останні кілька годин “бики” втратили критично важливу підтримку ціни BTC у розмірі $60 000.

Виплата біткоїнів Mt. Gox триває

Через тиждень після того, як криптовалютна біржа Mt. Gox перевела біткоїни на суму $2 млрд на BitGo, вона перемістила ще $784 млн BTC на два невідомих гаманці. Дані Arkham Intelligence показують, що Mt. Gox перевела 709,44 мільйона біткоїнів на адресу гаманця «1PuQB…nWhTb» і ще 74,77 мільйона біткоїнів на адресу «1Jbez…LAPs6». Ці BTC можуть надалі переміститися на біржові адреси.

Протягом липня неіснуюча біржа перевела 95 523 біткоїни на загальну суму $6,14 млрд на такі криптовалютні платформи, як BitGo, Kraken, Bitstamp та інші, для погашення заборгованості. Попри поточні перекази, Mt. Gox все ще продовжує тримати 46 164 BTC на суму $2,74 млрд за поточним курсом BTC. Згідно з попередніми повідомленнями, біржа, ймовірно, завершить процес погашення заборгованості до кінця цього року.

Біткоїн-бики продовжують боротися за те, щоб утримати ціну BTC вище $60 000, після чергового падіння на 2,5%, до $59 323. Протягом останнього місяця ціна Біткоїна торгується в діапазоні $50 000-$60 000.

Про те, яким може бути максимальний вплив продажу кредиторами Mt. Gox своїх біткоїнів, ми писали раніше.

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За матеріалами CoinGape

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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