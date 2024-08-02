Складність майнінгу біткоїнів зросла на 10%: що це означає

Ончейн-дані показують, що складність майнінгу Біткоїна зросла більш ніж на 10% під час останнього коригування мережі

Складність майнінгу — це ключова особливість блокчейну Біткоїна, яка в основному існує для контролю інфляції криптовалюти. Хоча пропозиція BTC обмежена, вона ще не досягнута.

Майнери «карбують» нові BTC, добуваючи блоки в мережі та отримуючи за це компенсацію. Ці винагороди завжди мають фіксовану кількість BTC. Вона змінюється лише під час халвінгів, які відбуваються приблизно раз на чотири роки та назавжди зменшують винагороду удвічі.

Таким чином, єдиний спосіб збільшити швидкість карбування монети — це прискорити видобуток блоків. Майнери можуть зробити це, додавши додаткову обчислювальну потужність, таким чином збільшивши загальний хешрейт.

Цей ефект, однак, триває лише мить, завдяки існуванню складності. У всесвіті, де мережа BTC не мала вбудованої складності, майнери могли б просто продовжувати підвищувати хешрейт, щоб швидше карбувати актив, що врешті-решт призвело б до того, що вартість монети піддалася б високій інфляції.

Сатоші передбачив цю проблему і запрограмував блокчейн Біткоїна таким чином, щоб він працював зі стандартною швидкістю виробництва блоків — 10 хвилин на блок.

Щоразу, коли майнери відхиляються від цієї швидкості, зменшуючи або збільшуючи хешрейт, мережа BTC змінює складність рівно настільки, щоб протидіяти зміні хешрейту. Ці коригування відбуваються приблизно кожні два тижні і є повністю автоматичними.

Ключові причини зростання складності майнінгу

Складність майнінгу Біткоїна зростає з кількох ключових причин, які пов’язані з особливостями роботи самої мережі та економікою Біткоїна. Ось основні з них:

Періодичне коригування складності: Блокчейн Біткоїна налаштований таким чином, що складність майнінгу коригується кожні 2016 блоків (приблизно кожні два тижні) з метою підтримання часу знаходження нового блоку на рівні 10 хвилин. Якщо блоки знаходяться швидше, ніж це задано, то складність збільшується, щоб уповільнити процес знаходження блоків і навпаки.

Блокчейн Біткоїна налаштований таким чином, що складність майнінгу коригується кожні 2016 блоків (приблизно кожні два тижні) з метою підтримання часу знаходження нового блоку на рівні 10 хвилин. Якщо блоки знаходяться швидше, ніж це задано, то складність збільшується, щоб уповільнити процес знаходження блоків і навпаки. Збільшення хешрейту мережі: Хешрейт мережі Біткоїна — це загальна обчислювальна потужність, яка використовується для майнінгу та підтвердження транзакцій. У міру того як все більше майнерів і майнінг-ферм приєднуються до мережі, загальний хешрейт зростає. Для підтримки стабільного часу знаходження блоків, мережа автоматично збільшує складність, щоб компенсувати зростання хешрейту і зберегти стабільність у процесі підтвердження транзакцій.

Хешрейт мережі Біткоїна — це загальна обчислювальна потужність, яка використовується для майнінгу та підтвердження транзакцій. У міру того як все більше майнерів і майнінг-ферм приєднуються до мережі, загальний хешрейт зростає. Для підтримки стабільного часу знаходження блоків, мережа автоматично збільшує складність, щоб компенсувати зростання хешрейту і зберегти стабільність у процесі підтвердження транзакцій. Підвищення конкуренції серед майнерів: Складність майнінгу зростає також через високу конкуренцію серед майнерів. Зі збільшенням цін на Біткоїн, залучається більше інвестицій у майнінг-обладнання та інфраструктуру. Це призводить до більшої кількості учасників, які прагнуть видобувати біткоїни, що збільшує загальну обчислювальну потужність мережі й, відповідно, вимагає коригування складності.

Складність майнінгу зростає також через високу конкуренцію серед майнерів. Зі збільшенням цін на Біткоїн, залучається більше інвестицій у майнінг-обладнання та інфраструктуру. Це призводить до більшої кількості учасників, які прагнуть видобувати біткоїни, що збільшує загальну обчислювальну потужність мережі й, відповідно, вимагає коригування складності. Зниження винагороди за блок: Кожні чотири роки відбувається «халвінг» (зменшення винагороди за блок удвічі). З 2024 року винагорода становить 3,125 BTC за блок. Унаслідок зниження винагороди, конкуренція за отримання блоку стає інтенсивнішою, оскільки майнери намагаються максимізувати свій прибуток, що також може сприяти збільшенню хешрейту і складності.

Останнє коригування мережі Bitcoin відбулося зовсім недавно і значно підвищило складність майнінгу. Середній хешрейт Біткоїна встановив новий рекорд — 658 EH/s

Цей різкий стрибок обчислювальної потужності означав, що майнери видобували блоки набагато швидше, ніж передбачено мережею, тому вона підвищила складність більш ніж на 10%, щоб сповільнити майнерів до стандартного темпу.

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За матеріалами bitcoinist.com