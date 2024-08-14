Ethereum на межі втрати більшої частини свого доходу: що відбувається

Через різке падіння плати за газ, основного джерела доходу валідаторів мережі, Ethereum (ETH) опинився в серйозній скруті

Зниження комісії за транзакції ставить під загрозу фінансові стимули валідаторів і може призвести до того, що вони покинуть мережу, що може мати серйозні наслідки для загальної стабільності Ethereum.

Плата за газ у мережі Ethereum зазвичай різко зростає в періоди підвищеного попиту, наприклад, під час розквіту NFT або запуску популярних проєктів децентралізованого фінансування (DeFi). Однак причиною нещодавнього падіння цих зборів, швидше за все, стало різке зменшення використання мережі, а не підвищення ефективності або технологічний прогрес.

Іншими словами, в блокчейні відбувається менше транзакцій, що призводить до помітного зменшення винагороди, яку отримують валідатори. Це зменшення має серйозні наслідки. Плата за газ є важливим джерелом доходу для валідаторів, які підтримують безпеку та ефективність мережі Ethereum.

Фінансові стимули для валідаторів продовжувати підтримувати мережу зменшуються через нинішні низькі гонорари. Як наслідок, безпека та надійність блокчейну може бути скомпрометована відтоком валідаторів. Крім того, загальний дохід мережі Ethereum має тенденцію до зниження. Однією з головних причин цього є те, що все менше людей використовують її для здійснення транзакцій на платформі або роботи з децентралізованими застосунками (dApps).

Здатність мережі підтримувати свою екосистему ставиться під сумнів через недостатнє використання — особливо у світлі конкуренції з іншими блокчейнами, які набувають популярності, оскільки мають релевантніші сценарії використання. Можливо, Ethereum наближається до переломного моменту, якщо нинішня траєкторія збережеться.

Для того, щоб збільшити обсяги транзакцій і, відповідно, плату за газ, мережі, можливо, доведеться розробити нові стратегії винагороди валідаторів або залучити більше користувачів.

Детальніше про плату за газ в Ethereum, включаючи розуміння того, як вона розраховується, у нашій статті “Ethereum gas: Як працюють газові комісії в блокчейні Ethereum”.

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За матеріалами U.Today