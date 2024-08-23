Найбільший невдаха серед біткоїн-китів зазнав величезних збитків

Зламавшись під тиском обвалу ринку на початку серпня, кит-невдаха знову продає біткоїни зі збитками. Розповідаємо історію декількох його невдалих угод

Згідно з даними, наданими криптовалютною аналітичною компанією Lookonchain, біткоїн-кит нещодавно продав біткоїнів на суму $18,25 млн, зазнавши при цьому значних збитків. Минулого місяця кит придбав BTC на суму $54,6 млн за ціною $63 878, але злив більшу їх частину під час обвалу ринку 5 серпня.

Ціна провідної криптовалюти впала до $49 557 після обвалу світових фондових ринків. Наприклад, японський індекс Nikkei впав на цілих 10%. Врешті-решт, в той день кит продав BTC на $15,8 млн зі збитками, а ринок відскочив назад за відносно короткий проміжок часу.

Біткоїн повернувся до рівня $60 000 8 серпня, піднявшись майже на 14% за один день. Том Лі з Fundstrat нещодавно висловив думку, що сильне і швидке відновлення свідчить про стійкість ринків. Попри вкрай несвоєчасну угоду на початку цього місяця, кит, схоже, не засвоїв гіркий урок, оскільки продав ще 300 BTC зі збитками.

Примітно, що в березні він отримав прибуток у розмірі $528 000, але продав свої BTC менш ніж за два тижні до того, як Біткоїн досяг свого поточного історичного максимуму вище рівня $73 000.

Криптокити можуть впливати на ринок з позиції ліквідності, ціни та управління. Найкращий спосіб зрозуміти, як вони це роблять, — прочитати нашу статтю “Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют”.

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За матеріалами U.Today