close-btn
PaySpaceMagazine

Найбільший невдаха серед біткоїн-китів зазнав величезних збитків

23.08.2024 16:20
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Зламавшись під тиском обвалу ринку на початку серпня, кит-невдаха знову продає біткоїни зі збитками. Розповідаємо історію декількох його невдалих угод

Найбільший невдаха серед біткоїн-китів зазнав величезних збитків

Фото: freepik.com

Згідно з даними, наданими криптовалютною аналітичною компанією Lookonchain, біткоїн-кит нещодавно продав біткоїнів на суму $18,25 млн, зазнавши при цьому значних збитків. Минулого місяця кит придбав BTC на суму $54,6 млн за ціною $63 878, але злив більшу їх частину під час обвалу ринку 5 серпня.

Ціна провідної криптовалюти впала до $49 557 після обвалу світових фондових ринків. Наприклад, японський індекс Nikkei впав на цілих 10%. Врешті-решт, в той день кит продав BTC на $15,8 млн зі збитками, а ринок відскочив назад за відносно короткий проміжок часу.

Біткоїн повернувся до рівня $60 000 8 серпня, піднявшись майже на 14% за один день. Том Лі з Fundstrat нещодавно висловив думку, що сильне і швидке відновлення свідчить про стійкість ринків. Попри вкрай несвоєчасну угоду на початку цього місяця, кит, схоже, не засвоїв гіркий урок, оскільки продав ще 300 BTC зі збитками.

Примітно, що в березні він отримав прибуток у розмірі $528 000, але продав свої BTC менш ніж за два тижні до того, як Біткоїн досяг свого поточного історичного максимуму вище рівня $73 000.

Криптокити можуть впливати на ринок з позиції ліквідності, ціни та управління. Найкращий спосіб зрозуміти, як вони це роблять, — прочитати нашу статтю “Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют”.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Роберт Кійосакі заявив, що борги США зростають на трильйон доларів кожні 100 днів 23.08.2024

Роберт Кійосакі заявив, що борги США зростають на трильйон доларів кожні 100 днів
Перегони за випуск CBDC: які країни лідирують 23.08.2024

Перегони за випуск CBDC: які країни лідирують
Засновник Binance Чанпен Чжао опинився у реабілітаційному центрі 23.08.2024

Засновник Binance Чанпен Чжао опинився у реабілітаційному центрі
На Coinbase переказали 300 000 Ethereum: що відбувається 23.08.2024

На Coinbase переказали 300 000 Ethereum: що відбувається
Трамп готує власний криптовалютний проєкт 23.08.2024

Трамп готує власний криптовалютний проєкт
Названо потенційний каталізатор наступного ралі Біткоїна 22.08.2024

Названо потенційний каталізатор наступного ралі Біткоїна
Вибір редакції
Всі
Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала
ТОП статей 23.08.2024

Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала

 Що таке A2A-платежі та чому їх популярність стрімко зростає — огляд
ТОП статей 23.08.2024

Що таке A2A-платежі та чому їх популярність стрімко зростає — огляд
Останні новини
Сьогодні  20:30

SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос

 Сьогодні  20:00

Експерти пророкують, що ШІ сам себе знищить

 Сьогодні  19:30

Роберт Кійосакі заявив, що борги США зростають на трильйон доларів кожні 100 днів

 Сьогодні  19:00

В Instagram з'явилась нова функція: чим корисна

 Сьогодні  18:30

Android додасть функцію моментального блокування телефону в разі крадіжки

 Сьогодні  18:00

Компанія ProMoney запрошує на зустріч POWER PAYMENT MEETUP

 Сьогодні  17:30

Перегони за випуск CBDC: які країни лідирують

 Всі новини
credit link image