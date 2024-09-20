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Біткоїн торкнувся рівня у $64 000: що відбувається на крипторинку

20.09.2024 11:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Ціни на криптовалюти сьогодні розпалюють бичачий настрій, оскільки ціна BTC перевищила $64 тис., а альткоїни слідують за ним, відзначаючи зростання цін на фоні незмінних ставок Банку Японії

Біткоїн торкнувся рівня у $64 000: що відбувається на крипторинку

Фото: unsplash.com

Сьогоднішні ціни на криптовалюту продовжують генерувати ринковий оптимізм, насамперед завдяки тому, що основні монети зберігають висхідний рух.

BTC, ETH, SOL і більшість монет торгуються в зеленому коридорі після зниження ставки ФРС США на 50 базисних пунктів. При цьому Банк Японії оголосив про незмінні процентні ставки на рівні 0,25%. Крипторинок продовжував демонструвати силу в проміжному періоді. Ця сага в цілому викликала оптимізм у всьому світовому крипто-ландшафті.

Капіталізація світового криптовалютного ринку за минулу добу зросла на 3,04% на момент написання новини — до $2,22 трлн. Водночас загальний обсяг крипторинку за останні 24 години впав на 5,77% до $89,84 млрд.

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Що з цінами на криптовалюту

Ціна Біткоїна ненадовго перевищила рівень $64 тис. Однак на момент написання новини BTC торгується по $63 476, за добу ціна зросла на 2,17%, свідчать дані CoinMarketMap. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $61 845 і $64 050 відповідно.

Зростання курсу Біткоїна відповідає притоку $158,21 млн у спотові біткоїн-ETF станом на 19 вересня. Однак домінування флагманської монети склало 56,76%, що на 0,32% менше, ніж за минулу добу. Ринкова капіталізація BTC сьогодні склала $1,25 трлн.

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Графік ціни BTC за добу

Графік ціни BTC за добу. Фото: coinmarketcap.com

За останні 24 години ціна другої за величиною криптовалюти Ethereum зросла на 4,8% і зараз торгується на рівні $2 553. Внутрішньоденний мінімум монети був зафіксований на позначці $2 401. Однак феноменальний висхідний рух монети допоміг їй піднятися до нового внутрішньоденного максимуму.

Висхідний рух ETH узгоджується з ширшим ринковим трендом сьогодні. Крім того, станом на 19 вересня, згідно з даними Soso, спотові Ethereum-ETF отримали $5,24 млн інвестицій. Ринкова капіталізація криптовалюти сьогодні складає $307,04 млрд.

Графік ціни ETH за добу

Графік ціни ETH за добу. Фото: coinmarketcap.com

Водночас за останні 24 години ціна SOL зросла майже на 9% і досягла $151. Цікаво, що паралельно з висхідним рухом SOL токени Solana MEW і FIDA також нещодавно відзначилися значним зростанням після лістингу на життєво важливих біржах.

Проте ціна XRP торгувалася з досить великою турбулентністю, підскочивши на 0,5% на момент публікації до $0,5892. Його 24-годинний мінімум і пік були зафіксовані на рівні $0,578 і $0,5941 відповідно. Ринкова капіталізація XRP сьогодні склала $33,25 млрд. Раніше ми писали, за яких умов ціна XRP може досягти $100.

Нагадаємо, Артур Хейс, головний інвестиційний директор Maelstrom і співзасновник BitMEX, зробив сміливу заяву про те, що ризикові активи, включаючи криптовалюти, можуть обвалитися через кілька днів після першого зниження ставки ФРС.

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За матеріалами CoinGape

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
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