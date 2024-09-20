Біткоїн торкнувся рівня у $64 000: що відбувається на крипторинку

Ціни на криптовалюти сьогодні розпалюють бичачий настрій, оскільки ціна BTC перевищила $64 тис., а альткоїни слідують за ним, відзначаючи зростання цін на фоні незмінних ставок Банку Японії

Сьогоднішні ціни на криптовалюту продовжують генерувати ринковий оптимізм, насамперед завдяки тому, що основні монети зберігають висхідний рух.

BTC, ETH, SOL і більшість монет торгуються в зеленому коридорі після зниження ставки ФРС США на 50 базисних пунктів. При цьому Банк Японії оголосив про незмінні процентні ставки на рівні 0,25%. Крипторинок продовжував демонструвати силу в проміжному періоді. Ця сага в цілому викликала оптимізм у всьому світовому крипто-ландшафті.

Капіталізація світового криптовалютного ринку за минулу добу зросла на 3,04% на момент написання новини — до $2,22 трлн. Водночас загальний обсяг крипторинку за останні 24 години впав на 5,77% до $89,84 млрд.

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Що з цінами на криптовалюту

Ціна Біткоїна ненадовго перевищила рівень $64 тис. Однак на момент написання новини BTC торгується по $63 476, за добу ціна зросла на 2,17%, свідчать дані CoinMarketMap. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $61 845 і $64 050 відповідно.

Зростання курсу Біткоїна відповідає притоку $158,21 млн у спотові біткоїн-ETF станом на 19 вересня. Однак домінування флагманської монети склало 56,76%, що на 0,32% менше, ніж за минулу добу. Ринкова капіталізація BTC сьогодні склала $1,25 трлн.

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За останні 24 години ціна другої за величиною криптовалюти Ethereum зросла на 4,8% і зараз торгується на рівні $2 553. Внутрішньоденний мінімум монети був зафіксований на позначці $2 401. Однак феноменальний висхідний рух монети допоміг їй піднятися до нового внутрішньоденного максимуму.

Висхідний рух ETH узгоджується з ширшим ринковим трендом сьогодні. Крім того, станом на 19 вересня, згідно з даними Soso, спотові Ethereum-ETF отримали $5,24 млн інвестицій. Ринкова капіталізація криптовалюти сьогодні складає $307,04 млрд.

Водночас за останні 24 години ціна SOL зросла майже на 9% і досягла $151. Цікаво, що паралельно з висхідним рухом SOL токени Solana MEW і FIDA також нещодавно відзначилися значним зростанням після лістингу на життєво важливих біржах.

Проте ціна XRP торгувалася з досить великою турбулентністю, підскочивши на 0,5% на момент публікації до $0,5892. Його 24-годинний мінімум і пік були зафіксовані на рівні $0,578 і $0,5941 відповідно. Ринкова капіталізація XRP сьогодні склала $33,25 млрд. Раніше ми писали, за яких умов ціна XRP може досягти $100.

Нагадаємо, Артур Хейс, головний інвестиційний директор Maelstrom і співзасновник BitMEX, зробив сміливу заяву про те, що ризикові активи, включаючи криптовалюти, можуть обвалитися через кілька днів після першого зниження ставки ФРС.

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За матеріалами CoinGape