4 смартфони, що лідирують у революції штучного інтелекту

У цій статті ми розглянемо чотири моделі смартфонів, які стали лідерами у технологічній революції, впроваджуючи передові ШІ-рішення, що змінюють наше уявлення про те, яким має бути ідеальний гаджет

Смартфони стали незамінною частиною нашого життя, але з появою штучного інтелекту вони трансформуються у ще більш потужні та розумні інструменти. Завдяки інтеграції ШІ, сучасні пристрої не лише забезпечують швидкий доступ до інформації, а й відкривають нові можливості: від персоналізованого досвіду користувача до розширених функцій безпеки та продуктивності.

Для багатьох організацій вибір між iPhone, Samsung Galaxy або Google Pixel тепер означає прийняття стратегічних рішень щодо того, які можливості ШІ найкраще слугуватимуть їхнім працівникам і підвищуватимуть продуктивність.

Індустрія смартфонів вартістю $500 млрд перетворилася на перегони, де кожен виробник намагається запропонувати функції штучного інтелекту корпоративного рівня, які можуть революціонізувати продуктивність і безпеку на робочому місці.

Але яка компанія насправді пропонує найцінніші можливості ШІ? Занурмось в унікальні підходи, які застосовує кожен великий гравець, щоб завоювати корпоративних клієнтів своїми інноваціями.

Apple iPhone

Запізнення Apple на вечірку штучного інтелекту зі своєю платформою Apple Intelligence доводить, що хороші речі приходять до тих, хто чекає. Завдяки стратегічному партнерству з OpenAI (творцями ChatGPT і DALL-E), Apple представила складний набір інструментів штучного інтелекту, який бездоганно поєднує хмарну та локальну обробку даних.

Серед визначних особливостей платформи — вдосконалена мовна модель, яка обробляє все, від написання електронних листів до узагальнення документів, вдихаючи нове життя в розмовні здібності Siri. Функції Image Playground та Genmoji додають програмі творчого хисту, дозволяючи користувачам створювати власні зображення та персоналізовані емодзі.

Однак те, що дійсно відрізняє Apple, — це її непохитна прихильність до конфіденційності. Обробляючи багато функцій штучного інтелекту безпосередньо на пристрої, компанія змогла забезпечити найсучасніші можливості, мінімізувавши при цьому передачу конфіденційних даних до хмари, що є переконливою пропозицією для споживачів, які піклуються про конфіденційність.

Samsung Galaxy

Samsung у своєму останньому Galaxy S24 Ultra вбудував ШІ в саму ДНК пристрою за допомогою спеціального чипсета Exynos. Спеціальні ядра забезпечують відчутні поліпшення в тому, як смартфон справляється з завданнями, що вимагають застосування штучного інтелекту.

Функція Scene Optimizer в системі камер Samsung є особливо розумною, діючи як професійний помічник фотографа, який автоматично налаштовує параметри залежно від того, що ви знімаєте. Що б ви не фотографували — портрети, пейзажі чи витівки вашого домашнього улюбленця, — ШІ гарантує, що ви отримаєте найкращий знімок з усіх можливих.

Але саме магія штучного інтелекту за кадром змушує Galaxy сяяти по-справжньому. Інтелектуальна система оптимізації продуктивності працює як досвідчений диригент, керуючи ресурсами центрального та графічного процесорів, підлаштовуючись під ваші звички та подовжуючи час роботи від акумулятора. Результат? Смартфон, який з кожним днем стає все більш спритним і надійним.

Google Pixel

Модельний ряд Pixel від Google, оснащений власним чіпом Tensor, демонструє, що відбувається, коли одна з провідних світових компаній у галузі штучного інтелекту звертає свою увагу на фотографію на смартфоні. Результати просто вражають.

Функцію Magic Eraser потрібно побачити, щоб повірити — вона видаляє небажані об’єкти з фотографій з майже надприродною точністю. У поєднанні з можливостями масштабування зі штучним інтелектом та інтелектуальним фотографуванням в умовах недостатнього освітлення, Pixel перетворює навіть випадкові знімки на професійні зображення.

Інтеграція чат-бота Gemini від Google, який тепер має власну пам’ять, дозволяє створювати підписи до телефонних дзвінків і відео в режимі реального часу, миттєво розшифровувати голосові записи та безперешкодно перекладати мову. Це все одно, що мати особистого асистента, який однаково комфортно впорається з вашими потребами у фотографуванні та спілкуванні.

Huawei

Хоча для багатьох споживачів компанія Huawei може бути не першим ім’ям, яке спадає на думку, її серія Pura 70 демонструє свіжий практичний підхід до впровадження штучного інтелекту. Під гаслом Harmony Intelligence компанія розробила функції, які розв’язують реальні проблеми.

Технологія Image Expand може інтелектуально заповнювати відсутні деталі фону при збільшенні фотографій, а функція Sound Repair виправляє пропуски звуку в режимі реального часу під час дзвінків. Оновлений асистент Celia, що працює на базі Pangu LLM, додає складні можливості розпізнавання зображень, які роблять повсякденні завдання легшими та інтуїтивно зрозумілішими.

Революція смартфонів зі штучним інтелектом дала споживачам те, чого вони не мали роками: осмислений вибір. Незалежно від того, що для вас є пріоритетом — конфіденційність (Apple), продуктивність (Samsung), фотографії (Google) чи практичні повсякденні функції (Huawei), між провідними смартфонами існує чітка диференціація, яка виходить за рамки простої естетики чи прив’язки до екосистеми.

Оскільки технологія штучного інтелекту продовжує розвиватися з шаленою швидкістю, можна очікувати, що ці відмінності стануть ще помітнішими. Смартфон у вашій кишені — це вже не просто засіб зв’язку, а персональний асистент зі штучним інтелектом, який з кожним новим поколінням стає все розумнішим.

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За матеріалами bernardmarr.com