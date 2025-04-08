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Мінцифри призначило керівника нового агентства ПлейСіті

08.04.2025 17:40
Ольга Деркач
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Керівником нового агентства з нагляду за гральним бізнесом в Україні — ПлейСіті — став Геннадій Новіков

Мінцифри призначило керівника нового агентства ПлейСіті

Мінцифри призначило керівника нового агентства ПлейСіті Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

«Геннадій — юрист з багаторічним досвідом у публічному управлінні. До цього працював заступником керівника апарату КРАІЛ. На посаді налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино — лише за 2024 рік заблокували 4 500 таких сайтів та застосунків. Також сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано штрафних санкцій на майже 18 млн грн», — пишуть у Мінцифри.

Як наголошують у міністерстві, Геннадій підтримував бачення Мінцифри щодо цифровізації гральної сфери та розформування КРАІЛ. Як керівник ПлейСіті відповідатиме за реалізацію політики у сфері азартних ігор та лотерей і повний перезапуск реформи ринку під координацією Мінцифри.

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Серед першочергових завдань нового агентства:

  • цифровізувати процес видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку;
  • запустити державну систему онлайн-моніторингу для контролю бюджетних надходжень та перевірки доброчесності ліцензіатів;
  • упровадити інструменти контролю за ринком і боротьби з нелегальними казино;
  • перезапустити реєстр лудоманів та зробити подання заявки максимально зручним для громадян;
  • викорінити з ринку казино зі слідом рф.

«Спільно з ПлейСіті створюємо прозорий і контрольований ринок азартних ігор та лотерей. У результаті держава отримуватиме до 10 млрд грн додаткових податкових надходжень, які спрямують на потреби Сил оборони», — додали в Мінцифри.

Нагадаємо, що Верховна Рада підготувала законопроєкт, який вагомо обмежить сферу азартних ігор та лотерей, зокрема через масові випадки залежностей серед військових. Насамперед вагомі обмеження стосуватимуться реклами азартних ігор, що до цього не занадто контролювалась.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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