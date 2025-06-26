Скільки готові витрачати українці на житло у 2025 — DIM.RIA

У 2025 році середній бюджет на придбання нерухомості знизився, тоді як орендарі, навпаки, готові витрачати більше

Про це свідчать результати опитування DIM.RIA, у якому взяли участь понад 1500 українців. Мета дослідження — з’ясувати плани, пріоритети та бюджети українців у сфері купівлі та оренди житла.

У 2025 році більшість українців продовжують жити у рідних містах. Однак частка тих, хто переїжджає у безпечніші регіони та за кордон, зросла у порівнянні з 2024 роком.

Дві найпоширеніші мети для купівлі житла серед опитаних користувачів маркетплейсу — змінити орендоване житло на власне (42%) та змінити місце проживання (33%). Найбільший попит мають квартири на вторинному ринку. Також користувачі розглядають приватні будинки від власників. Новобудови (як квартири, так і будинки) посідають третю та четверту позиції за популярністю. Найменше інтересу викликають смарт-квартири.

Середній бюджет, який українці готові витратити на купівлю житла, у 2025 році або залишився на рівні попереднього року, або дещо знизився. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис. Впродовж останнього року зменшилась кількість людей, які планують купити житло за понад $50 тис.

Основна причина для пошуку орендованого житла — зміна міста або району проживання. Уподобання в оренді збігаються з планами на купівлю: лідером є квартири на вторинці. Наступними серед варіантів є новобудови та смарт-квартири.

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Найбільше опитаних прагнуть знайти житло вартістю до 10 тис. грн на місяць. Однак значна частина збільшила свій бюджет на орендну плату до 15 тис. грн. Водночас 67% респондентів зазначають, що знайти житло у межах бажаного бюджету складно.

Серед пріоритетів, за якими українці обирають житло для купівлі, на перший план виходять доступна ціна, стан об’єкта, площа та зручність розташування.

Готовність співпрацювати з рієлторами в 2025 році зросла. Особливо це стосується покупців житла — вони частіше залучають фахівців для супроводу угоди. Орендарі ж переважно прагнуть шукати житло самостійно.

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