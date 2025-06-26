Державний борг України у травні зріс на $1 млрд

Станом на 31 травня 2025 року сукупний обсяг державного та гарантованого державою боргу України сягнув ₴7,52 трлн або $180,97 млрд

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

За місяць цей показник зріс на ₴34,88 млрд у національній валюті та на $1 млрд у доларовому еквіваленті.

Зростання зовнішніх зобов’язань, яке фіксується вже не перший місяць поспіль, зумовлене як курсовими коливаннями, так і новими надходженнями від міжнародних партнерів.

Основну частину загального боргу, як і раніше, становлять зовнішні запозичення. На кінець травня державний та гарантований державою зовнішній борг сягнув ₴5,58 трлн або $134,48 млрд, що відповідає 74,3% загального боргового навантаження.

Внутрішній борг, тобто зобов’язання перед кредиторами в межах країни, становив ₴1,93 трлн або $46,48 млрд (25,7%). У структурі боргу домінує саме державна заборгованість — ₴7,24 трлн або $174,32 млрд, що становить понад 96% усіх зобов’язань. Частка гарантованого боргу, тобто боргу за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, виконання яких забезпечує держава, залишається відносно невеликою — ₴276,04 млрд або $6,65 млрд.

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У розрізі джерел фінансування основну частку боргу формують кредити та облігації зовнішніх фінансових інституцій. Зокрема, зовнішній державний борг склав ₴5,39 трлн або $129,73 млрд, а внутрішній державний борг — ₴1,85 трлн або $44,59 млрд.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу визначається як номінальна вартість непогашених зобов’язань у валюті кредиту або позики. У гривневому та доларовому еквівалентах він розраховується за курсом НБУ на останній день звітного періоду з урахуванням усіх проведених операцій.

Нагадаємо, що Уряд схвалив законопроєкт щодо змін до держбюджету на 2025 рік для підвищення обсягу військових видатків. Зазначається, що наразі для сектору безпеки і оборони необхідні додаткові кошти для забезпечення критично важливих потреб, зокрема для закупівлі зброї, боєприпасів та військового обладнання.

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