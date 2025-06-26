close-btn
PaySpaceMagazine

Українські стартапи презентували власні проєкти на NEXUS Luxembourg 2025

26.06.2025 11:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Делегація стартапів представила Україну та презентувала власні проєкти на NEXUS Luxembourg 2025

Українські стартапи презентували власні проєкти на NEXUS Luxembourg 2025

Українські стартапи презентували власні проєкти на NEXUS Luxembourg 2025 Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

З 17 до 18 червня в Люксембурзі пройшла технологічна виставка інновацій NEXUS, яка обʼєднала понад 8 500 учасників з усього країн — 140+ команд стартапів, 500+ спікерів, а також провідних представників технологічного бізнесу, менторів та медіа.

Українську технологічну екосистему представила делегація з 10 стартапів: SoftTrainer, ECOFACTOR, VITA325, Mantis Analytics, Intelswift, S.Lab, Sensorama Lab, Hideez, GetMyLook, Progalit.

Українські стартапи провели десятки стратегічних зустрічей із потенційними партнерами та інвесторами, презентували свої розробки на сцені NEXUS Startup Demo Arena, а також запітчили свої продукти Єврокомісару Деннісу Вернерусу.

Також компанія SoftTrainer попередньо домовились про партнерство з французьким освітнім проєктом Pix.

Цікаве по темі: Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025

«Дякуємо представникам української делегації за гідне представлення українського технологічного сектору на міжнародному рівні», — пишуть у Мінцифри.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, Люксембурзько-Українською торговою палатою, Luxinnovation та Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що українські стартапи отримають $10 млн від Google. Google відібрав фінальну групу команд, які отримають фінансування в межах  другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів. 35 українських стартапів — від ШІ-платформ до виробників протезів — отримають до $100 000 фінансування, менторську і технічну підтримку від Google, а також можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стартап із співзасновником українцем залучив $16 млн

Мінцифри та USF запустили Sandbox для ШІ- та блокчейн-стартапів

Заснований українцем стартап залучив $25 млн

Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Viva Technology 2025: чим вразила українська делегація 25.06.2025

Viva Technology 2025: чим вразила українська делегація
Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025 20.06.2025

Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025
Як розвивається українська стартап-екосистема: звіт GSER 2025 13.06.2025

Як розвивається українська стартап-екосистема: звіт GSER 2025
Українські стартапи отримають $10 млн від Google 12.06.2025

Українські стартапи отримають $10 млн від Google
10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025 10.06.2025

10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025
Стартап із співзасновником українцем залучив $16 млн 09.06.2025

Стартап із співзасновником українцем залучив $16 млн
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  16:30

Google представив нову модель ШІ, яка може працювати без інтернету

 Сьогодні  15:40

НБУ оновив систему контролю за діяльністю банків

 Сьогодні  14:50

Державний борг України у травні зріс на $1 млрд

 Сьогодні  14:00

Старт Open Banking в Україні у серпні 2025 року: що далі

 Сьогодні  13:00

Криптовалюта допомагає легше розбагатіти — Кійосакі

 Сьогодні  11:40

Українські стартапи презентували власні проєкти на NEXUS Luxembourg 2025

 Сьогодні  10:20

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber