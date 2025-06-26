Українські стартапи презентували власні проєкти на NEXUS Luxembourg 2025

Делегація стартапів представила Україну та презентувала власні проєкти на NEXUS Luxembourg 2025

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

З 17 до 18 червня в Люксембурзі пройшла технологічна виставка інновацій NEXUS, яка обʼєднала понад 8 500 учасників з усього країн — 140+ команд стартапів, 500+ спікерів, а також провідних представників технологічного бізнесу, менторів та медіа.

Українську технологічну екосистему представила делегація з 10 стартапів: SoftTrainer, ECOFACTOR, VITA325, Mantis Analytics, Intelswift, S.Lab, Sensorama Lab, Hideez, GetMyLook, Progalit.

Українські стартапи провели десятки стратегічних зустрічей із потенційними партнерами та інвесторами, презентували свої розробки на сцені NEXUS Startup Demo Arena, а також запітчили свої продукти Єврокомісару Деннісу Вернерусу.

Також компанія SoftTrainer попередньо домовились про партнерство з французьким освітнім проєктом Pix.

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«Дякуємо представникам української делегації за гідне представлення українського технологічного сектору на міжнародному рівні», — пишуть у Мінцифри.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, Люксембурзько-Українською торговою палатою, Luxinnovation та Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що українські стартапи отримають $10 млн від Google. Google відібрав фінальну групу команд, які отримають фінансування в межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів. 35 українських стартапів — від ШІ-платформ до виробників протезів — отримають до $100 000 фінансування, менторську і технічну підтримку від Google, а також можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.

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