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Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025

20.06.2025 17:00
Микола Деркач
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Партнерства з топовими міжнародними компаніями та вихід на нові ринки. Ділимось результатами української делегації на VivaTech 2025

Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025

Фото: t.me/mintsyfra

Як повідомили у пресслужбі Мінцифри, цьогоріч одна з найбільших європейських виставок інновацій зібрала понад 170 000 відвідувачів: 500+ спікерів, державних лідерів, інноваторів і стартапів з усього світу.

Україна четвертий рік поспіль презентує свій національний стенд на VivaTech. Цього року делегація складалася з 16 стартапів: Anima, Apixmed, eyre.ai, HEFT, iLea, InTempo, Metatable.ai, MISTO, Neomi, obimy, Pitch Avatar, rekava, S.Lab, SPOGAD, VITA325, ZAPAL.

Команди провели 100+ зустрічей із потенційними партнерами, встановили 1000+ професійних контактів, відкрили нові можливості для масштабування на міжнародні ринки, а також почали перемовини про потенційні інвестиції.

Український стартап S.Lab визнали одним із найперспективніших соціально-екологічних стартапів Viva Technology. Команда отримала грант €3 000 від Expertise France та перемогла на «La French Tech in Europe».

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Крім того, команди стартапів презентували свої продукти й обговорили співпрацю з топовими світовими компаніями та інвестиційними фондами. Серед них — Agricole, NVIDIA, L’Oréal, Dolce&Gabbana, E-TEKA, ITERRA та багато інших.

«Пишаємося нашими командами, які представили українські інновації світові», — додали у Мінцифри.

Національний стенд України на Viva Technology 2025 організований Мінцифри, МЗС, Посольством України у Французькій Республіці, Українським фондом стартапів, Асоціацією IT Ukraine спільно з La French Tech Kyiv, Nazovni, CCIFU та Seeds of Bravery за підтримки EIT Community Hub Ukraine та проєкту EU4Innovation East, що фінансується Європейськими Союзом і Урядом Франції та імплементується Expertise France.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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