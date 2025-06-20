Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025

Партнерства з топовими міжнародними компаніями та вихід на нові ринки. Ділимось результатами української делегації на VivaTech 2025

Як повідомили у пресслужбі Мінцифри, цьогоріч одна з найбільших європейських виставок інновацій зібрала понад 170 000 відвідувачів: 500+ спікерів, державних лідерів, інноваторів і стартапів з усього світу.

Україна четвертий рік поспіль презентує свій національний стенд на VivaTech. Цього року делегація складалася з 16 стартапів: Anima, Apixmed, eyre.ai, HEFT, iLea, InTempo, Metatable.ai, MISTO, Neomi, obimy, Pitch Avatar, rekava, S.Lab, SPOGAD, VITA325, ZAPAL.

Команди провели 100+ зустрічей із потенційними партнерами, встановили 1000+ професійних контактів, відкрили нові можливості для масштабування на міжнародні ринки, а також почали перемовини про потенційні інвестиції.

Український стартап S.Lab визнали одним із найперспективніших соціально-екологічних стартапів Viva Technology. Команда отримала грант €3 000 від Expertise France та перемогла на «La French Tech in Europe».

Читайте також: Як розвивається українська стартап-екосистема: звіт GSER 2025

Крім того, команди стартапів презентували свої продукти й обговорили співпрацю з топовими світовими компаніями та інвестиційними фондами. Серед них — Agricole, NVIDIA, L’Oréal, Dolce&Gabbana, E-TEKA, ITERRA та багато інших.

«Пишаємося нашими командами, які представили українські інновації світові», — додали у Мінцифри.

Національний стенд України на Viva Technology 2025 організований Мінцифри, МЗС, Посольством України у Французькій Республіці, Українським фондом стартапів, Асоціацією IT Ukraine спільно з La French Tech Kyiv, Nazovni, CCIFU та Seeds of Bravery за підтримки EIT Community Hub Ukraine та проєкту EU4Innovation East, що фінансується Європейськими Союзом і Урядом Франції та імплементується Expertise France.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025

Український стартап-єдиноріг Grammarly залучив $1 млрд

Українці можуть залучити до 1 млн грн на запуск стартапу — деталі