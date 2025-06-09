Стартап із співзасновником українцем залучив $16 млн

Стартап Infisical, співзасновником якого є українець Влад Маціяко, і який займається захистом конфіденційної інформації, залучив $16 млн у рамках серії A

Влад Маціяко займається бізнесом «секретів».

«Без «секретів» програмне забезпечення просто не працює, — пояснює Маціяко, CEO та співзасновник Infisical. — Бази даних не можуть з’єднуватися між собою. Розробники не мають доступу до ресурсів. Агентам ШІ не вдається інтегруватися в екосистему. «Секрети» — це своєрідний клей, що з’єднує всі частини. І без них компанії не можуть ні захистити свої системи, ні забезпечити їхню працездатність. Більшість вразливостей у сучасному світі пов’язані саме з витоками «секретів» і проблемами ідентифікації».

Під «секретами» мається на увазі будь-яка чутлива інформація, що захищає або дозволяє доступ до систем — наприклад, паролі, ключі шифрування, API-ключі тощо.

Infisical — це платформа для управління такими «секретами», яка допомагає розробникам і компаніям безпечно зберігати, змінювати й отримувати ці дані. Компанію заснували у 2022 році Влад Маціяко разом із Тоні Денгом і Мейдулом Ісламом.

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Наразі стартап залучив $16 млн на раунді Series A, який очолив відомий інвестор Елад Ґіл. До фінансування також долучилися Y Combinator, Gradient, Dynamic Fund та бізнес-ангели — серед них CEO Datadog Олів’є Помель, CEO Samsara та CEO Valor Антоніо Ґрасіас.

Серед клієнтів Infisical — Hugging Face, Lucid і LG. Хоча спочатку Маціяко розраховував продавати продукт здебільшого технічним компаніям, платформою зацікавилися й представники інших галузей: банки, фармацевтичні компанії, державні установи, виробники та добувні підприємства, що мають складну програмну інфраструктуру й потребують якісного управління «секретами». Упродовж останнього року Infisical розширила функціонал — наприклад, додала управління сертифікатами й SSH-ключами.

«Зараз ми активно працюємо з агентами штучного інтелекту, — каже Маціяко. — Цей напрямок стрімко зростає: агенти, ШІ-застосунки, такі як Cursor. Вони генерують гігантські обсяги коду, але можуть працювати лише тоді, коли мають доступ до потрібних баз даних і ресурсів».

Аналітики прогнозують, що ринок управління «секретами» зросте до кількох мільярдів доларів до 2030 року. У випадку Infisical компанія вже демонструє позитивний грошовий потік і зростання доходів у 20 разів за останній рік (хоча точні цифри не розголошують).

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Джерело: Fortune.