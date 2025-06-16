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В Україні запустять цифрову систему для вирішення житлових проблем

16.06.2025 19:40
Ольга Деркач
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Українська влада планує докорінно змінити підхід до забезпечення житлом громадян, які роками чекають на власну квартиру. Для цього готується запуск електронної системи, що автоматично добиратиме найбільш доцільний варіант допомоги — від соціального житла до пільгової оренди. Відповідний законопроєкт уже невдовзі розгляне Верховна Рада

В Україні запустять цифрову систему для вирішення житлових проблем

В Україні запустять цифрову систему для вирішення житлових проблем Фото: freepik.com

Про це, як пише РБК-Україна, заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади та очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Йдеться про законопроєкт №12377 «Про основні засади житлової політики», зареєстрований ще в січні. Його ухвалення передбачене в рамках виконання умов програми Ukraine Facility — саме за нею Україна має отримати 50 млрд євро від ЄС до 2027 року. Кінцевим строком прийняття закону визначено четвертий квартал 2025-го.

«Ухвалення цього законопроєкту — початок масштабної реформи житлової сфери, яка має на меті запустити процес вирішення житлового питання для сотень тисяч громадян, які десятиліттями стоять у квартирних чергах», — пояснила Шуляк.

Одним з ключових елементів нової системи стане цифровий інструмент для підбору варіантів забезпечення житлом. Зокрема, передбачено створення електронного реєстру заявок та запуск Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. Вона аналізуватиме заявки, враховуватиме соціальний статус, рівень доходу, наявність власного житла — і на основі цього пропонуватиме відповідні рішення: соціальне чи службове житло, можливість соціальної оренди або ж фінансові механізми підтримки.

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Скористатися системою зможуть не лише громадяни, а й органи місцевого самоврядування — для обліку житлових потреб на місцях, управління житловим фондом та ефективного планування.

«Такий підхід дасть змогу нарешті відмовитися від квартирних черг. Це можливість створення прозорої та дієвої системи забезпечення житлом, з урахуванням актуальних потреб, рівня доходів та будь-яких динамічних змін, особливо під час війни, коли люди змушені змінювати місце проживання», — додала Олена Шуляк.

Цифрова система буде публічною й охоплюватиме всю базу державного та комунального житла, яке нині проходить інвентаризацію.

За словами Шуляк, законопроєкт мають винести на голосування в сесійній залі найближчим часом. Його остаточне ухвалення в другому читанні заплановано до кінця цього року.

Наступним етапом житлової реформи стане розгляд законопроєкту про створення Фонду соціального житла. Він також входить до програми Ukraine Facility, а його дедлайн — четвертий квартал 2026 року.

«Житлова реформа — питання, що назріло дуже давно. Але оскільки воно роками відкладалося, ці процеси йдуть не так швидко, як хотілося б. Необхідність вирішення цих проблем черговий раз підсвітила війна, оскільки через неї у нас мільйони внутрішньо переміщених осіб, які потребують вирішення житлового питання. На щастя, зараз у нас є чіткий дороговказ — Юкрейн Фасіліті і його вимоги, які ми зобовʼязані виконати, оскільки вони є умовою 50 млрд євро від ЄС», — резюмувала народна депутатка.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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