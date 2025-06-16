В Україні запустять цифрову систему для вирішення житлових проблем

Українська влада планує докорінно змінити підхід до забезпечення житлом громадян, які роками чекають на власну квартиру. Для цього готується запуск електронної системи, що автоматично добиратиме найбільш доцільний варіант допомоги — від соціального житла до пільгової оренди. Відповідний законопроєкт уже невдовзі розгляне Верховна Рада

Про це, як пише РБК-Україна, заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади та очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Йдеться про законопроєкт №12377 «Про основні засади житлової політики», зареєстрований ще в січні. Його ухвалення передбачене в рамках виконання умов програми Ukraine Facility — саме за нею Україна має отримати 50 млрд євро від ЄС до 2027 року. Кінцевим строком прийняття закону визначено четвертий квартал 2025-го.

«Ухвалення цього законопроєкту — початок масштабної реформи житлової сфери, яка має на меті запустити процес вирішення житлового питання для сотень тисяч громадян, які десятиліттями стоять у квартирних чергах», — пояснила Шуляк.

Одним з ключових елементів нової системи стане цифровий інструмент для підбору варіантів забезпечення житлом. Зокрема, передбачено створення електронного реєстру заявок та запуск Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. Вона аналізуватиме заявки, враховуватиме соціальний статус, рівень доходу, наявність власного житла — і на основі цього пропонуватиме відповідні рішення: соціальне чи службове житло, можливість соціальної оренди або ж фінансові механізми підтримки.

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Скористатися системою зможуть не лише громадяни, а й органи місцевого самоврядування — для обліку житлових потреб на місцях, управління житловим фондом та ефективного планування.

«Такий підхід дасть змогу нарешті відмовитися від квартирних черг. Це можливість створення прозорої та дієвої системи забезпечення житлом, з урахуванням актуальних потреб, рівня доходів та будь-яких динамічних змін, особливо під час війни, коли люди змушені змінювати місце проживання», — додала Олена Шуляк.

Цифрова система буде публічною й охоплюватиме всю базу державного та комунального житла, яке нині проходить інвентаризацію.

За словами Шуляк, законопроєкт мають винести на голосування в сесійній залі найближчим часом. Його остаточне ухвалення в другому читанні заплановано до кінця цього року.

Наступним етапом житлової реформи стане розгляд законопроєкту про створення Фонду соціального житла. Він також входить до програми Ukraine Facility, а його дедлайн — четвертий квартал 2026 року.

«Житлова реформа — питання, що назріло дуже давно. Але оскільки воно роками відкладалося, ці процеси йдуть не так швидко, як хотілося б. Необхідність вирішення цих проблем черговий раз підсвітила війна, оскільки через неї у нас мільйони внутрішньо переміщених осіб, які потребують вирішення житлового питання. На щастя, зараз у нас є чіткий дороговказ — Юкрейн Фасіліті і його вимоги, які ми зобовʼязані виконати, оскільки вони є умовою 50 млрд євро від ЄС», — резюмувала народна депутатка.

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