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ПриватБанк та Міносвіти створять нову цифрову платформу

10.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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ПриватБанк та Міністерство освіти і науки України підписали Меморандум про співпрацю над розробкою єдиної цифрової платформи для дистанційного навчання школярів

ПриватБанк та Міносвіти створять нову цифрову платформу

ПриватБанк та Міносвіти створять нову цифрову платформу Фото: t.me/PrivatBank_insider

Про це ПриватБанк повідомив у своєму Telegram.

Мета проєкту — забезпечити вільний та зручний доступ до української освіти для дітей, які перебувають за кордоном або навчаються дистанційно в Україні. Для цього створюється сучасне, безпечне та ефективне середовище для взаємодії між учнями, вчителями та батьками. Особливу увагу приділено впровадженню новітніх технологій, що відкривають можливості для інтеграції інноваційних і результативніших методів навчання.

У ПриватБанку заявили, що об’єднавши зусилля з Міністерством освіти і науки України, компанія прагне зробити вагомий внесок у цифрову трансформацію навчального процесу.

«Тисячі українських дітей сьогодні не мають змоги навчатися очно в українських школах через війну. Забезпечити їм якісну, доступну та безперервну освіту — наше завдання. Створення єдиної цифрової платформи — це відповідь на цей виклик і, зокрема, ще один крок у розвитку дистанційної освіти. Щиро дякую партнерам за підтримку в реалізації цього важливого проєкту», — сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Спільна робота ПриватБанку і МОН передбачає не лише розробку самої платформи, а й наповнення її навчальним контентом, розбудову захищеної цифрової інфраструктури, технічну та організаційну підтримку освітніх закладів, а також розвиток цифрових компетентностей педагогів.

«Ми переконані, що інвестиції в освіту — це один з найважливіших шляхів до кращого майбутнього, і ми раді стати партнером Міністерства освіти і науки України. Я впевнений, що об’єднавши зусилля, ми досягнемо значно більше в підготовці молоді до успішного майбутнього», — прокоментував голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкТехнологіїДержавні органи
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