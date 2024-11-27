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В Україні запустять нову цифрову платформу

27.11.2024 18:30
Ольга Деркач
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Протягом двох років у країні запрацює цифрова платформа Наш Дім

В Україні запустять нову цифрову платформу

В Україні запустять нову цифрову платформу Фото: freepik.com

Вона стане єдиним джерелом актуальної інформації про багатоквартирні будинки, їхніх співвласників, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управителів. Про це по відмило Міністерство цифрової трансформації України у своєму Telegram.

Власники квартир отримають доступ до актуальної інформації про своє житло, зможуть брати участь у зборах та голосуваннях онлайн. ОСББ та управителі зберігатимуть рішення і документи про будинок у захищених цифрових сховищах, а також звітуватимуть про свою діяльність на платформі. Більше жодних оголошень на дверях під’їзду — усе буде доступно в цифровому форматі.

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До впровадження платформи Наш Дім в Україні не існувало інструмента, який би забезпечував збереження повної інформації про багатоквартирні будинки та їхню документацію в захищеному вигляді. Нова система цифровізує управління житлом, роблячи його зручним і прозорим. Водночас держава отримає потужний інструмент для збору аналітики про багатоквартирні будинки, що сприятиме ухваленню ефективних рішень у житловій політиці.

«Систему Наш Дім запустять протягом 2 років. Цифровізуємо кожну сферу, щоб спрощувати життя українців», — пише Мінцифри.

Нагадаємо, що в Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг. Ця система має автоматизувати процеси, забезпечити доступні та зручні сервіси, покращити облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг. Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців, ціни й тарифи на послуги, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

Також ми писали, що в Україні з’явилась платформа для інвесторів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила оновлений проєкт Внесок. Проєкт орієнтований на підтримку економіки, українських інвесторів і громадян як під час війни, так і в період подальшого відновлення держави.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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