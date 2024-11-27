В Україні запустять нову цифрову платформу

Протягом двох років у країні запрацює цифрова платформа Наш Дім

Вона стане єдиним джерелом актуальної інформації про багатоквартирні будинки, їхніх співвласників, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управителів. Про це по відмило Міністерство цифрової трансформації України у своєму Telegram.

Власники квартир отримають доступ до актуальної інформації про своє житло, зможуть брати участь у зборах та голосуваннях онлайн. ОСББ та управителі зберігатимуть рішення і документи про будинок у захищених цифрових сховищах, а також звітуватимуть про свою діяльність на платформі. Більше жодних оголошень на дверях під’їзду — усе буде доступно в цифровому форматі.

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До впровадження платформи Наш Дім в Україні не існувало інструмента, який би забезпечував збереження повної інформації про багатоквартирні будинки та їхню документацію в захищеному вигляді. Нова система цифровізує управління житлом, роблячи його зручним і прозорим. Водночас держава отримає потужний інструмент для збору аналітики про багатоквартирні будинки, що сприятиме ухваленню ефективних рішень у житловій політиці.

«Систему Наш Дім запустять протягом 2 років. Цифровізуємо кожну сферу, щоб спрощувати життя українців», — пише Мінцифри.

Нагадаємо, що в Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг. Ця система має автоматизувати процеси, забезпечити доступні та зручні сервіси, покращити облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг. Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців, ціни й тарифи на послуги, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

Також ми писали, що в Україні з’явилась платформа для інвесторів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила оновлений проєкт Внесок. Проєкт орієнтований на підтримку економіки, українських інвесторів і громадян як під час війни, так і в період подальшого відновлення держави.

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