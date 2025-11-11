Що буде, якщо військовозобов’язані за кордоном не оновлять свої дані

Українські чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном і не оновили свої дані, з листопада не зможуть отримувати консульські послуги. Це стосується також тих, кому виповнилося 17 років — вони мають стати на військовий облік

Як зазначає 24 Канал, відповідно до чинних правил мобілізації, обов’язок оновлення персональних даних у територіальних центрах комплектування поширюється на всіх чоловіків віком від 25 до 60 років — незалежно від місця перебування. Якщо в ТЦК відсутня інформація про військовозобов’язаного, йому можуть відмовити у видачі паспорта громадянина України, закордонного паспорта або будь-яких інших консульських послуг.

Для чоловіків за кордоном передбачено 60 днів на оновлення даних після набуття чинності відповідного закону. Тим, хто вже потрапив у розшук, потрібно сплатити штраф і зв’язатися з ТЦК телефоном або електронною поштою, щоб оновити інформацію.

Окрім того, набув чинності законопроєкт №12076, який змінює порядок військового обліку для 17-річних. Відтепер юнакам не потрібно проходити військово-лікарську комісію — вони мають стати на облік у рік, коли їм виповнюється 17 років, у період із 1 січня до 31 липня.

Під час оновлення даних військовозобов’язані повинні повідомити ТЦК свою адресу проживання, контактні телефони, електронну пошту, місце роботи або навчання, сімейний стан і військово-облікову спеціальність.

Також нещодавно Міністерство оборони України розпочало тестування нових категорій відстрочок від мобілізації у застосунку Резерв+. Відтепер до системи планують додати ще дві соціально важливі групи громадян — батьків, які самостійно виховують дітей до 18 років, та осіб, що доглядають за батьками з інвалідністю.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України розгортає цифрову систему обліку особового складу під назвою «Імпульс».

«Імпульс» — це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

