В Україні запускають цифрову систему обліку військових

22.09.2025 14:40
Ольга Деркач

Міністерство оборони України розгортає цифрову систему обліку особового складу під назвою «Імпульс»

Фото: freepik.com

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Імпульс» — це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

За словами Шмигаля, це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

Що змінюється з появою «Імпульс»:

  • військові частини – отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;
  • вище керівництво – може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями «Імпульс» запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

Цікаве по темі: Мінцифри запустило два нові цифрові реєстри

У майбутньому «Імпульс» плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом.

Масштабуємо технологічні рішення в армії та ліквідуємо зайве бюрократичне навантаження на військовослужбовців. Робимо усе, аби воїни були зосереджені на головному – захисті України.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило два нові цифрові реєстри. В Україні запрацював цифровий Реєстр об’єктів відновлюваної енергетики (Реєстр ВДЕ), створений для НКРЕКП на платформі Дія.Engine, а також Реєстр базової мережі закладів культури.

