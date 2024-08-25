На скільки зросла середня зарплата в Україні з початку року — дані ПФУ

Офіційно середня заробітна плата українців у 2024 році зросла на кілька тисяч гривень. Однак при цьому дані державних структур щодо цього показника відрізняються

Пенсійний фонд України (ПФУ) опублікував оновлений затверджений показник середньої зарплати в країні за другий квартал цього року. Його використовують для розрахунку виплат пенсіонерам.

Так, за даними фонду, з січня по червень 2024-го середня зарплата українців підвищилась майже на 4 тисячі гривень. Помісячні показники наступні:

січень — 14 974,56 грн;

лютий — 15 267,60 грн;

березень — 15 433,98 грн;

квітень — 16 847,98 грн;

травень — 17 178,87 грн;

червень — 18 806,63 грн.

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Загалом у червні 2024 року порівняно з аналогічним місяцем 2023-го середня зарплата в Україні зросла на 17,5% або 2 794,25 грн. Офіційний рівень інфляції за рік становив 4,8%.

Водночас примітно, що дані ПФУ про середню зарплату для розрахунку пенсій дещо занижено порівняно з інформацією Держстату про середній заробіток штатних працівників.

Зокрема, Держстат називав середню зарплату в 18 903 грн за перший квартал цього року. За другий квартал дані пока не опубліковано.

Нагадаємо, в Україні наразі фіксується вагома нестача трудових ресурсів, зокрема висококваліфікованих. Через це бізнес підіймає заробітні плати, щоб утримати наявних людей та залучити нових.

За даними Мінекономіки, середня пропонована зарплата у вакансіях на сайтах роботи зросла у липні 2024 року до 19 553 грн.

Найвищі середні зарплати наразі платять в наступних сферах:

інформація та телекомунікації — 49 473 грн;

фінансова та страхова діяльність — 39 116 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність — 26 316 грн;

державне управління й оборона — 23 376 грн;

оптова та роздрібна торгівля — 22 809 грн.

Також ми писали, що порівнюючи середній місячний заробіток в Україні та інших державах, зокрема європейських, помітна велика різниця. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами РБК-Україна