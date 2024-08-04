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PaySpaceMagazine

В кого з українців найбільше ростуть зарплати — Мінекономіки

04.08.2024 13:00
Дарія Шуть
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Щоб утримати та залучити новий кваліфікований персонал в умовах складної ситуації на ринку праці, українські компанії підвищують зарплати. В яких сферах заробіток зростає найбільше, читайте в матеріалі

В кого з українців найбільше ростуть зарплати — Мінекономіки

Фото: unsplash.com

В Україні наразі фіксується вагома нестача трудових ресурсів, зокрема висококваліфікованих. Через це бізнес підіймає заробітні плати, щоб утримати наявних людей та залучити нових.

Про це йдеться в моніторингу основних подій в українській економіці станом на червень 2024 року, який нещодавно опублікувало Міністерство економіки.

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Так, на рівень оплати праці в Україні у 2023 та 2024 роках продовжують впливати чинники 2022-го, зокрема наслідки повномасштабної війни. Серед них:

  • тимчасова втрата значної території;
  • руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження, що зумовило призупинення їх діяльності);
  • суттєві перманентні руйнування логістики;
  • значна кількість працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах ЗСУ, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці.

За даними Мінекономіки, середня пропонована зарплата у вакансіях на сайтах роботи зросла у липні 2024 року до 19 553 грн.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Водночас згідно з інформацією Держстату, яку опублікувало відомство у своєму звіті, середня зарплата в першому кварталі 2024 року становила 18 903 грн (проти 15 436 грн у першому кварталі 2023-го).

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Найвищі середні зарплати наразі платять в наступних сферах:

  • інформація та телекомунікації — 49 473 грн;
  • фінансова та страхова діяльність — 39 116 грн;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 26 316 грн;
  • державне управління й оборона — 23 376 грн;
  • оптова та роздрібна торгівля — 22 809 грн.

А от найменше платять працівникам у сфері освіти (12 649 грн), а також мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (13 663 грн).

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, з початку 2024 року показник середньої зарплати українців зріс менше ніж на 500 грн. В річному вимірі зростання було більшим. Водночас цікавим є те, що дані фонду про середню зарплату для обчислення пенсії відрізняються від інформації, яку публікувало Міністерство економіки на базі звітів Держстату.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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