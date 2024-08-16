Мінфін хоче зобовʼязати маркетплейси звітувати про доходи користувачів

В Україні планується запровадити обов’язок для операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси для таксі, оренди нерухомості, маркетплейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, збирати певну інформацію про користувачів цих ресурсів і щорічно подавати до Державної податкової служби звіт про їхні доходи від визначених видів діяльності

15 серпня заступниця Міністра фінансів Світлана Воробей обговорила з представниками компаній, що є операторами цифрових платформ, концепцію впровадження в Україні звітності про доходи фізичних та юридичних осіб, які використовують такі платформи для продажу товарів або надання послуг, йдеться в пресрелізі Мінфіну.

Україна робить активні кроки до послідовного впровадження міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією для гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу.

«Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та підвищенню податкової культури платників податків», — зазначила Воробей.

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Мінфін спільно з Програмою Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) проводить підготовчі заходи для приєднання України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Надалі ДПС передаватиме звіти про доходи підзвітних продавців-нерезидентів компетентним органам юрисдикцій-партнерів, які є сторонами Багатосторонньої угоди компетентних органів щодо автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Багатосторонній автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, буде здійснюватися відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін такою інформацією (Багатостороння угода DPI). На сьогодні учасниками цієї угоди є 26 країн, більшість з яких є членами Європейського Союзу.

Обов’язковою передумовою для приєднання України до Багатосторонньої угоди DPI є імплементація в національне податкове законодавство Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та Директиви Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування (Директива DAC 7).

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