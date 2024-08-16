close-btn
PaySpaceMagazine

Мінфін хоче зобовʼязати маркетплейси звітувати про доходи користувачів

16.08.2024 20:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

В Україні планується запровадити обов’язок для операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси для таксі, оренди нерухомості, маркетплейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, збирати певну інформацію про користувачів цих ресурсів і щорічно подавати до Державної податкової служби звіт про їхні доходи від визначених видів діяльності

Мінфін хоче зобовʼязати маркетплейси звітувати про доходи користувачів

Мінфін хоче зобовʼязати маркетплейси звітувати про доходи користувачів Фото: freepik.com

15 серпня заступниця Міністра фінансів Світлана Воробей обговорила з представниками компаній, що є операторами цифрових платформ, концепцію впровадження в Україні звітності про доходи фізичних та юридичних осіб, які використовують такі платформи для продажу товарів або надання послуг, йдеться в пресрелізі Мінфіну.

Україна робить активні кроки до послідовного впровадження міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією для гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу.

«Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та підвищенню податкової культури платників податків», — зазначила Воробей.

Цікаве по темі: Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні

Мінфін спільно з Програмою Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) проводить підготовчі заходи для приєднання України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Надалі ДПС передаватиме звіти про доходи підзвітних продавців-нерезидентів компетентним органам юрисдикцій-партнерів, які є сторонами Багатосторонньої угоди компетентних органів щодо автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Багатосторонній автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, буде здійснюватися відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін такою інформацією (Багатостороння угода DPI). На сьогодні учасниками цієї угоди є 26 країн, більшість з яких є членами Європейського Союзу.

Обов’язковою передумовою для приєднання України до Багатосторонньої угоди DPI є імплементація в національне податкове законодавство Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та Директиви Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування (Директива DAC 7).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо, скільки податків сплатила Філіп Морріс в Україні

Бізнес запропонував Кабміну план замість підвищення податків

Скільки резиденти Дія.City сплатили податків за перше півріччя 2024 — Федоров

Рубрики: E-commerceНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Скільки заробляє Amazon за день: дослідження 10.08.2024

Скільки заробляє Amazon за день: дослідження
Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників 31.07.2024

Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників
Amazon працює над ШІ-чипами, які зможуть обійти Nvidia 30.07.2024

Amazon працює над ШІ-чипами, які зможуть обійти Nvidia
Три супермаркети «Сільпо» стали одними з найкращих в Європі 24.07.2024

Три супермаркети «Сільпо» стали одними з найкращих в Європі
ПриватБанк та Аврора запустили спільний кешбек 22.07.2024

ПриватБанк та Аврора запустили спільний кешбек
У кого з ритейлерів найбільший чистий прибуток — Опендатабот 17.07.2024

У кого з ритейлерів найбільший чистий прибуток — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло
ТОП статей 16.08.2024

Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло

 Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні
ТОП статей 16.08.2024

Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні
Останні новини
Сьогодні  20:30

Мінфін хоче зобовʼязати маркетплейси звітувати про доходи користувачів

 Сьогодні  20:00

TP-Link представила новий дверний відеодзвінок з ШІ

 Сьогодні  19:30

Укрзалізниця з вересня продаватиме квитки по-новому

 Сьогодні  19:00

Кабмін затвердив створення системи е-Консул

 Сьогодні  18:30

Скільки заробила Lenovo за квартал: названо суму

 Сьогодні  18:00

Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені

 Сьогодні  17:40

Криптотрейдер за 7 годин заробив $67 000: якими монетами торгував

 Всі новини
credit link image