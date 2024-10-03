Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні

JYSK в Україні цього жовтня виповнюється 20 років. Важливу подію компанія відзначає відкриттям 100-го магазину в країні, а також благодійною акцією у партнерстві з одним із найбільших українських благодійних фондів «Повернись живим»

У Києві відбулась пресконференція, присвячена 20-річчю JYSK в Україні. З журналістами поспілкувались Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця, представник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, а також заступник голови Місії Посольства Данії в Україні Єнс Мартін Алсбрік.

Головними темами на заході стали історія успіху компанії, цікаві факти про розвиток мережі за останні 20 років, фінансові результати JYSK, а також благодійність та соціальна відповідальність компанії в умовах повномасштабної війни.

На пресконференції JYSK були присутні й журналісти PaySpace Magazine. В нашому матеріалі ми розповімо про найважливіші тези спікерів заходу.

Два десятиліття розвитку JYSK в Україні

Спочатку JYSK працював в Україні у форматі франчайзингу — перший магазин відкрився у жовтні 2004 року. Згодом материнська компанія JYSK Nordic оцінила потенціал українського ринку та викупила франшизу у 2012 році. З того часу JYSK активно розвиває свою мережу в Україні.

Станом на жовтень 2024-го мережа JYSK, якій наразі 45 років, налічує 3400 магазинів у 48 країнах світу, маючи 31 тис. працівників. В Україні компанія, як вже було зазначено, працює 20 років, відкривши за цей час сотню магазинів у 35 містах.

Ювілейний 100-й магазин сьогодні, 3 жовтня, розпочав роботу в Чернівцях у ТРЦ Екватор. Як і всі нові магазини JYSK, він побудований у сучасній концепції мережі 3.0 і займає торгівельну площу 825 м², а також складське приміщення 260 м² та офісне 33,43 м².

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Вже 77% магазинів JYSK в Україні перебудовані в новий формат концепції 3.0, при цьому 12 магазинів — цього року. Наразі в Україні працює вісім JYSK Outlet, а також п’ять JYSK XL в Києві, Дніпрі, Одесі та Тернополі.

Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця, який працює в компанії вже понад 18 років, підбив підсумки двох десятиліть розвитку української мережі.

«По-перше, побудова справжньої команди, з позитивною атмосферою, спільними цінностями та цілями, вмотивованими та задоволеними працівниками. Друге важливе досягнення — побудова довірливих відносин з покупцями. Бренд JYSK став більш впізнаваним в Україні, нам довіряють та віддають перевагу. Це підтверджує, що ми на вірному шляху. Також — це просування данської бізнес-культури. Мова йде про соціально відповідальну політику компанії, де ми піклуємося про те, який слід наше покоління залишить після себе», — розповідає Євген Іваниця.

Робота під час війни та подальші плани JYSK

З початку повномасштабної війни мережа JYSK розвивається, інвестуючи в нові магазини та свою діяльність. Вже у червні 2022-го, за кілька місяців після тимчасового закриття через вторгнення рф, JYSK повернувся в Україну та продовжує працювати. За цей час мережа сплатила 2 млрд грн податків до українського бюджету.

У березні 2022 року JYSK закрив свої 13 магазинів у росії та назавжди покинув країну. З того моменту скандинавська мережа інвестувала близько 400 млн грн у відкриття 20 нових магазинів в Україні, оновлення 17 наявних за успішною концепцією магазину 3.0 та відбудову 6 магазинів, що були пошкоджені чи зруйновані.

Водночас JYSK за майже три роки повномасштабної війни зазнав збитків на понад 45 млн грн через знищених 10 магазинів, а також заморожені проєкти у Херсоні, Запоріжжі та Харкові.

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При цьому JYSK активно підтримує український бізнес. Від початку повномасштабного вторгнення рф мережа закупила товарів в українських виробників на 4 млрд грн, і 98% із загального обсягу було експортовано для продажу в європейських магазинах JYSK.

Також восени 2023 року JYSK запустив B2B-продажі (business to business — продаж товарів чи послуг іншим бізнесам), частка яких у цьому фінансовому році становила 5%. І мережа планує надалі розвиватись у цьому напрямку.

В контексті цифровізації Євген Іваниця відповів на питання PSM, що запускати окремий застосунок для онлайн-продажів не планується.

«Компанія порахувала і прийняла рішення, що немає сенсу вкладати кошти в застосунки. З нашою частотою покупок, а в середньому це 2-3 рази на рік, це не вигідно. Вебверсія більш ніж вирішує потреби споживача з точки зору сервісу», — зазначив він.

Загалом виторг світової мережі JYSK у 2023/24 фінансовому році становив 41,4 мільярда данських крон (5,6 мільярда євро). Скільки вдалось заробити за цей час окремо в Україні, не уточнюється. Однак як розповів Country Director JYSK в Україні, найбільший виторг, попри велику кількість точок у Києві, показав магазин в Одесі.

У 2025 фінансовому році (з вересня 2024-го по серпень 2025-го) заплановано відкриття ще 9 нових магазинів та оновлення 12 наявних. За словами Євгена Іваниці, сума інвестицій наступного року буде приблизно така ж сама, як і у 2024-му.

Благодійна діяльність JYSK

Мережа JYSK в Україні за час повномасштабної війни виділила на благодійну допомогу та підтримку військових понад 70 млн грн. При цьому 70 працівників JYSK було призвано до лав ЗСУ, троє з яких загинули, а 10 — вже повернулись з фронту.

На запитання PaySpace Magazine щодо реінтеграції працівників-ветеранів Євген Іваниця відповів, що наразі ніякого комплексного підходу в цьому питанні не потребується. Адже з усіма своїми працівниками-військовими компанія підтримує постійний зв’язок та надає всю необхідну допомогу.

Також JYSK за останні роки залучив понад 1 млн покупців до благодійних проєктів. Під час пресконференції було представлено ще один збір «Додай руху для сили духу» разом із благодійним фондом «Повернись живим» з нагоди 20-річчя JYSK. Мережа збирає 10 млн грн на спорядження для адаптивного спорту на підтримку ветеранів і ветеранок. Підтримати збір можна за посиланням або придбавши тематичну благодійну наліпку чи сумку-шопер на касі магазинів JYSK з 3 до 30 жовтня.

«Для нас, як для організації, яка працює з Силами безпеки й оборони, дуже важливо, коли величезні міжнародні компанії йдуть в співпрацю з посилення Сил оборони, навіть якщо це гуманітарний проєкт, і в цілому включаються в пряму підтримку благодійності України. Це певний прецедент, якого нам не вистачає від інших компаній», — сказав керівник Ветеранського напрямку Центру ініціатив «Повернись Живим» Тарас Ковалик.

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