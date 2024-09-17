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PaySpace Magazine відвідав Paris Retail Week 2024 — фоторепортаж

17.09.2024 18:00
Микола Деркач
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Захід Paris Retail Week 2024 зібрав під одним дахом провідних гравців ритейл-індустрії з усього світу. Подія вважається однією з найважливіших у сфері роздрібної торгівлі та включає численні конференції, виставки та семінари, присвячені актуальним трендам

PaySpace Magazine відвідав Paris Retail Week 2024 — фоторепортаж

На Paris Retail Week 2024 у центрі уваги наступні теми:

  • омніканальна комерція;
  • дизайн магазину та обладнання;
  • логістика;
  • корпоративна соціальна відповідальність;
  • маркетплейси;
  • нові платіжні рішення;
  • клієнтський досвід;
  • дані.

PaySpace Magazine відвідав Paris Retail Week 2024 — фоторепортаж

Учасники отримали змогу ознайомитися з новітніми рішеннями для покращення взаємодії з клієнтами, інноваціями в логістиці, а також технологіями штучного інтелекту, які трансформують ритейл.

На виставці представлено нові підходи до сталого розвитку та відповідального споживання, що стає дедалі актуальнішим трендом у роздрібній торгівлі.

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PaySpace Magazine відвідав Paris Retail Week 2024 — фоторепортаж

Paris Retail Week 2024 проходить з 17 по 19 вересня 2024 року у павільйоні 4 паризького виставкового центру Porte de Versailles. Вся екосистема роздрібної торгівлі об’єдналася в Парижі на три дні для вивчення продуктів, налагодження ділових зв’язків та навчання.

Програма включає кілька пленарних конференцій та понад 150 семінарів, присвячених актуальним питанням бізнесу у 2024 році. Понад 40 стартапів представили власні продукти.

Серед спікерів заходу: Матьє Карон (Matthieu CARON), директор з обслуговування клієнтів L’Oréal Luxe, Сіріль Айроль (Cyril AYROLES), директор з будівництва McDonald’s France та Арно Бодзон (Arnaud BODZON), керівник платіжної групи LVMH.

PaySpace Magazine відвідав Paris Retail Week 2024 — фоторепортаж

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Рубрики: E-commerceFinTechСвітНовиниРепортажіПодії
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