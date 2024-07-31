Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників

25 липня 2024 року в Києві пройшла одна з найбільших конференцій на українському фінансовому ринку — TechFin Expert Summit 2024, де провідні експерти бізнесу, державних органів та FinTech обговорили актуальні проблеми сьогодення. Пропонуємо вам фоторепортаж з місця події та коментарі учасників

Конференція проходила в Unit City, Кампус B12, м. Київ. Гостей зустрічали організатори заходу: Анна Алтухова, головна редакторка PaySpace Magazine, Олександр Денисюк, COO PSM та Ірина Білоцерковець, керівниця проєкту PSM.

Розпочали конференцію представники Національного банку України, а саме Андрій Поддєрьогін, директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ. У доповіді він розповів, серед іншого, про законопроєкт №1143 та нові вимоги до учасників СЕП.

За ним виступив Павло Клець, архітектор хмарних рішень Райффайзен банку. Він розповів про перехід банку на хмарні технології.

Крістіна Шосталь, менеджерка з ІТ комунікацій Райффайзен Банку, зазначила:

«Доповіді спікерів на TechFin Expert Summit, довели, що декілька тенденцій стануть ключовими в галузі фінтеху у найближчому майбутньому. Перш за все, все більше фінансових установ використовуватимуть у своїй роботі штучний інтелект і машинне навчання. Це дозволить підвищити ефективність прийняття рішень, покращити персоналізацію обслуговування клієнтів і оптимізувати процеси управління ризиками».

За її словами, блокчейн також продовжує набирати популярності, особливо у сферах платежів та міжнародних переказів. Ця технологія забезпечує вищий рівень безпеки та прозорості.

«Крім того, Open Banking набуває все більшої актуальності. Адже відкритий доступ до банківських даних через програмні інтерфейси (API),дозволить третім сторонам розробляти нові фінансові послуги і покращувати клієнтський досвід», — додала Крістіна Шосталь.

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Наступною на сцені виступила Оксана Губіна, засновниця стартапу AML.point. Вона перелічила для учасників конференції дев’ять кроків до автоматизації фінансового моніторингу з використанням їхнього продукту.

«Я думаю ми зараз стоїмо перед безліччю нових можливостей для компаній в сфері фінтех», — зазначила у коментарі PSM Оксана Губіна, додавши, що серед основних майбутніх тенденцій вона виділяє:

Будуть напрацьовуватися рішення для онлайн-оплат способом «аккаунт-ту-аккаунт», оскільки це радикально змінить принципи формування маржинальості у надавачів послуг е-кому. Компанії, які захочуть вийти на ринок фінансових послуг і мати швидкий «тайм ту маркет» будуть використовувати поєднання різних SAAS-рішень для різних задач (процесинг, APL, ERP-системи тощо). Елементи ШІ будуть все більше заходити як частина процесів фінтех-компаній, будучи підконтрольними власникам цих процесів.

Нагадаємо, що детально про виступи спікерів ми розповідали в матеріалі: «Як масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід: репортаж із найбільшої події року на платіжному ринку TechFin Expert Summit 2024».

На сцені також виступив Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА, засновник Open API Group. Він розповів про впровадження системи відкритого банкінгу в Україні, зокрема, про дедлайн 01-08-25, коли система має запрацювати повністю.

Олександр Карпов виступив і модератором панельної дискусії про головні платіжні тренди, учасниками якої були:

Юлія Вітряк, Head of Partnerships, Tranzzo;

Олексій Миропольський, комерційний директор платіжного сервісу RozetkaPay;

Оксана Губіна, CEO AML.Point Іван Степанець, директор з інновацій iPay.ua;

Андрій Малахов, начальник Трансформаційного офісу Укрексімбанку.

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На TechFin Expert Summit 2024 відбулася також іще одна панельна дискусія, на якій експерти обговорили сучасні тенденції на ринку e-commerce та в сфері платіжних рішень, обговорили як покращити клієнтський досвід та оптимізувати діяльність бізнесу. Модератором виступив Гела Слюсарчук, CBDO PSP Platon.

У своєму коментарі щодо конференції Гела Слюсарчук зазначив:

«Головним фінтех-трендом останніх 5 років є регулювання, яке лишатиметься головною тенденцією наступних 2-3 роки. Фактично зараз регулятор виступає «маркет-мейкером» і головним «гейм-чейнджером» для фінтеху в Україні. З одного боку, він розширює можливості такими ініціативами, як Open Banking і просування IBAN-2-IBAN платежів, а з іншого боку, запроваджує обмеження/ліміти на перекази, посилює вимоги до кредитування, збільшує кількість перевірок. Список можна продовжувати і далі».

«Якщо розглядати перспективи саме технологій, які просуваються, то тут є моменти. Open Banking є дійсно хорошою ініціативою, як на мене, з хорошими перспективами. Але, на мою думку, для отримання дійсно значущих результатів за цією ініціативою нам буде потрібно не менше двох років і бажання банків, оскільки Open Banking несе в собі як можливості для банків, так і загрози».

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«Щодо IBAN-2-IBAN ця технологія не матиме значущого впливу на ринок e-commerce і взагалі на платників. Головним недоліком IBAN-2-IBAN є відсутність переваг для платника, оскільки операція не стає для нього дешевшою чи простішою, а скоріше навпаки. З одного боку, можливі фінансові втрати банків, які отримують непогані комісії з карткових операцій. Єдиний, кому це вигідно, це мерчант, який може зменшити свої видатки на обслуговування платежів, але тут є дуже «вузький» простір у 0,3%-0,5%, на який можна стимулювати платника використати саме цей метод оплати.

Про використання White Label рішень для трансформації бізнесу на TechFin Expert Summit 2024 розповіла Юлія Вітряк, Head of Partnerships Tranzzo. Вона пояснила, що такі рішення дозволяють компаніям зосередитися на маркетингу та продажах, уникаючи витрат на розробку власних продуктів.

«Можна відокремити кілька ключових напрямків майбутнього розвитку фінтеху. По-перше, розширення використання штучного інтелекту та машинного навчання продовжуватиме трансформувати фінансові послуги, забезпечуючи покращений аналіз даних, автоматизацію процесів та підвищення рівня безпеки», — зазначила Юлія Вітряк.

За її словами, White-label рішення набиратиме обороти, забезпечуючи можливість оптимізації багатьох бізнес-процесів для компаній різного рівня.

«Більш вірогідно, що зростатиме роль фінансових супераплікацій, які об’єднують різні фінансові послуги в одному додатку, забезпечуючи зручність для користувачів. Нарешті, відкриті банківські технології та API продовжать сприяти інтеграції фінансових послуг з іншими галузями, створюючи нові бізнес-моделі та можливості для співпраці», — додала Head of Partnerships Tranzzo.

Нагадаємо, що партнерами заходу виступили:

Raiffeisen Bank (FinTech партнер);

(FinTech партнер); Tranzzo (TechFin партнер);

(TechFin партнер); AML.point (RegTech партнер);

(RegTech партнер); Akurateco (Payment Orchestration Partner);

(Payment Orchestration Partner); PSP Platon (платіжний партнер);

(платіжний партнер); Jack Daniel’s (партнер заходу).

Також особливу увагу на TechFin Expert Summit 2024 прикули до себе Юрій Бойко, член НКЦПФР, та представник Незалежної асоціації банків України Валерій Даниленко. Вони розповіли про сучасний стан ринку капіталу в Україні, особливо акцентуючи увагу на його стабільності та розвитку попри виклики війни, а також про Прозору мережу, яка є першим у нашій державі обʼєднанням банків створеним для впровадження миттєвих платежів iban to iban.

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Також власними думками зі сцени поділилися:

Максим Васюк, міжнародний експерт з питань фінансового моніторингу. Він розкрив особливості та важливість FinMon-процесів і підкреслив необхідність використання сучасних технологічних рішень та програмного забезпечення для автоматизації AML;

Олег Дубно, головний юрист з розвитку ШІ при Мінцифрі. Він зазначив, що штучний інтелект вже кардинально змінює всі сфери діяльності, і що, за прогнозами МВФ, він замінить 40% робочих місць у світі до 2025 року;

Іван Степанець, директор з інновацій iPay.ua. Він поділився із представниками платіжного бізнесу перспективами впровадження IBAN to IBAN-платежів як інновації, яка здатна суттєво змінити платіжний ринок України.

Юлія Чухно, CBDO Akurateco. У своїй доповіді вона розповіла про глобальні тренди в платіжних системах і важливість виходу на міжнародні ринки;

Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він представив найбільший в Україні проєкт єдиної інформаційної системи соціальної сфери;

Ксенія Житомирська, CTO Trustee Plus. Вона розповіла про важливість віртуальних активів для стабільності фінансової системи, наголосивши на їх ролі під час кризових ситуацій;

Олена Степура, партнерка Artellence. Розповіла про роль штучного інтелекту в сучасному світі та його застосування в бізнесі.

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«Є надія, що Опен Банкінгу бути. Схоже таки всі гравці налаштовані його запустити. Окрім того Iban to Iban, як альтернатива, буде наступати на п’ятки, тож можемо отримати зручні методи переказу вже у 2025 році», — зазначила у коментарі Юлія Чухно.

Також учасники заходу були запрошені на фуршет.

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