«Наші рішення базуються на ґрунтовній стратегії, розумінні ринку та потреб бізнесу клієнтів»: інтерв’ю з фаундером та СЕО Getpin Володимиром Лещенко

Getpin — це універсальний інструмент для керування онлайн-присутністю бізнесу незалежно від кількості локацій. Стартап надає компаніям єдиний інструмент управління клієнтським досвідом на сторонніх онлайн-платформах

Glovo Startup Lab — щорічний конкурс стартапів, який компанія вже другий рік поспіль проводить у партнерстві з USF. Цього року у Києві 18 червня обирали трійку кращих стартапів у сфері технологій серед 10 команд, які пройшли відбір. Переможці отримали до €20 тис. та стажування від команди Glovo в Барселоні або онлайн.

Цьогоріч вимоги до команд зросли. Glovo та USF шукали українські технологічні стартапи, які знаходяться на стадіях Seed або Series A, мають рівень готовності технології (TRL) — 5 і вище, мають traction, базу клієнтів та залучені інвестиції, розроблений робочий прототип (для хардверних стартапів), зареєстровані та ведуть діяльність в Україні.

Серед переможців стартап Getpin зайняв 1 місце та отримав €20 000, разом із можливістю стажування в Барселоні.

Ми поспілкувалися з фаундером та СЕО Getpin Володимиром Лещенко щоб дізнатися більше про стартап та їхні плани на майбутнє.

Як ви представляєте свій проект інвесторам? Які ключові аспекти підкреслюєте?

Getpin — це ШІ SaaS-інструмент для бізнесу, який допомагає збільшити кількість клієнтів що шукають товари та послуги онлайн. В Google щосекунди мільйони пошукових запитів і 78% локальних пошукових запитів з мобільного призводять до офлайн покупки. Ми допомагаємо щоб бізнес знаходили онлайн, конвертувати онлайн в офлайн, отримувати і опрацьовувати зворотній зв’язок клієнтів.

В першу чергу інвесторів цікавить проблема бізнесу, яку вирішує продукт, та перспективи масштабування. Наразі ми обслуговуємо більше 100 компаній із майже 83 000 локацій великого і малого бізнесу в Україні, Польщі, Румунії, Іспанії та Мексиці.

Наступний пункт, ключові метрики стартапу, ми маємо гарний traction, виросли в 2,5 рази за минулий рік і наш ARR швидкими темпами наближається до мільйону.

Запит на посилення присутності в інтернеті актуальний і довгостроковий, це підтверджує показник утримання клієнтів на рівні 98%.

Команда з міжнародним досвідом і стратегічним мисленням є також важливим фактором для інвесторів. Тож, ми сміливо демонструємо досвід та експертизу ключових співробітників в продажах, маркетингу, розробці та обслуговуванні клієнтів, адже вони задають напрямок розвитку стартапу.

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Як ви визначаєте, на що краще витратити залучені інвестиції? Які ваші основні пріоритети?

Наші рішення базуються на ґрунтовній стратегії, розумінні ринку та потреб бізнесу клієнтів. Більшість залучених коштів ми витрачаємо на розвиток бізнесу та R&D: підсилення відділів продажів і маркетингу, а також розробка рішень для бізнесу, доповненого штучним інтелектом.

Як ви плануєте використовувати отримані кошти від Glovo Startup Lab для розвитку вашого стартапу?

Плануємо спрямувати кошти на розробку інструменту на основі ШІ та машинного навчання для роботи з розширеними аналітичними даними. Мета — забезпечення наших клієнтів корисними інсайтами та простими кроками для посилення присутності в інтернеті поміж конкурентів.

Які ваші очікування від стажування з командою Glovo в Барселоні? Які навички та знання ви сподіваєтесь отримати?

Ми зосереджені на зміцненні наших позицій у регіоні CEE та Західній Європі, з подальшою експансією на ринок Африки. Широка присутність і лідерство Glovo в цих регіонах роблять це партнерство неймовірно цінним. В першу чергу цікавить досвід зростання Glovo, стратегії проникнення на ринок, маркетинговий мікс, стратегії залучення інвестицій.

Варто відзначити, що ми вже маємо досвід роботи з логістичними компаніями та службами доставки в різних країнах, а також клієнтів та партнерів в іспаномовних країнах. Але нові партнерства, менторство, відкриття інвестиційних можливостей — наші пріоритети.

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На якому рівні розвитку знаходиться ваш стартап зараз і які ваші плани на майбутнє?

Рівень готовності технології TRL – 8 (system complete and qualified).

Наразі ми активно зростаємо та залучаємо нових клієнтів на європейському ринку, будуємо гіпотези та стрімко їх перевіряємо, масштабуємо успішні стратегії.

Маємо план розробки нового функціоналу та посилення ШІ в продукті. Також, плануємо закрити інвестиційний seed-раунд до кінця 2024 року.

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