НБУ планує оновити системи кіберзахисту банків

Національний банк України (НБУ) пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки і кіберзахисту в банківській системі України

Передбачається вдосконалення процесу щорічного звітування банків за результатами самооцінки їхніх процесів, пов’язаних з організацією та забезпеченням інформаційної безпеки й кіберзахисту.

Крім того, планується врегулювати порядок інформування банками Національного банку України про суттєві кіберінциденти та важливі зміни в системах організації інформаційної безпеки і кіберзахисту.

Відповідні положення містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту». Цей проєкт подано на громадське обговорення.

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Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 31 грудня 2024 року включно, відповідно до встановленої форми надання таких зауважень та пропозицій.

Нагадаємо, що НБУ випустив памʼятну монету до свят. Шануючи традиції, в передріздвяні та новорічні дні, Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка».

Раніше ми писали, що НБУ виявив у двох фінкомпаній зв’язки з росією. Нацбанк України визнав ділову репутацію ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» і ТОВ «ФК «ФІНУНІВЕРСАЛ» та їх власників істотної участі небездоганною. Регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» Мурахвера Дмитра Семеновича податкового резидентства рф, а також у власника істотної участі ТОВ «ФК «ФІНУНІВЕРСАЛ» Кропачова Віталія Валерійовича громадянства російської федерації.

Крім того, ми писали, як змінились ставки за депозитами в банках. Ставки за депозитами для населення та бізнесу в українських банках незначно знизились, а от портфель депозитів показав зростання.

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