НБУ випустив памʼятну монету до свят

Шануючи традиції, в передріздвяні та новорічні дні, Національний банк України (НБУ) випустив нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка». Її презентував Голова НБУ Андрій Пишний

Про це повідомив НБУ у своєму Telegram-каналі.

«Найзаповітніша мрія кожного з нас, щоб захисники та захисниці України мали можливість повернутися додому, в коло рідних та близьких. І ми зробимо для цього все, що від нас залежить, долаючи цей шлях крок за кроком, ухвалюючи потрібні рішення, працюючи за будь-яких умов. І на новій монеті ми також символічно зобразили військових, яким наразі завдячуємо кожним днем. Ми чекаємо на їхнє повернення, хочемо, щоб вони були поруч з нами. Цією монетою віддаємо їм честь та пошану», — наголосив Андрій Пишний.

Пам’ятна монета «Новорічна іграшка» виготовлена зі срібла, номінал — 10 гривень.

На аверсі зображено витончений декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон.

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На реверсі — різдвяна композиція з персонажами вертепу в сучасній інтерпретації. В центрі розташована ялинка з головним символом Різдва — Віфлеємською зіркою. Навколо неї стилізовані колядники співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому. Серед персонажів вертепу також зображено символічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників України, які прагнуть повернутися додому, щоб зустріти свята в колі рідних.

Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою. Її дизайн створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Тираж — до 10 тисяч штук.

З 20 грудня 2024 року у інтернет-магазині НБУ можна буде придбати першу частину тиражу пам’ятних монет «Новорічна іграшка».

Нагадаємо, що НБУ представив квадратну памʼятну монету «Цифрова держава». Її презентував Голова Національного банку Андрій Пишний під час конференції UAFIN.TECH 2024, що зібрала разом представників державних регуляторів, фінансової та технологічної сфери обговорити сучасні тренди інноваційного розвитку країни.

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