В Україні планують суттєво ускладнити процедуру закриття ФОП

На початку вересня Національний банк України (НБУ) звернувся з офіційним листом до Міністерства цифрової трансформації та держпідприємства Дія. У документі регулятор звертає увагу на проблему так званих «ФОП-дропів» — фіктивних підприємців, які відкривають рахунки не для бізнесу, а для сумнівних фінансових операцій

За даними у листі НБУ (який є у розпорядженні «Економічної правди»), такі ФОПи часто мають кілька рахунків у різних банках, проводять великі обсяги транзакцій без пояснень і використовують фіктивні договори. Вони існують недовго, а потім швидко закриваються через автоматизований сервіс у Дії. Це унеможливлює якісну перевірку їхньої діяльності та створює умови для зловживань — від ухилення від сплати податків до переказу коштів сумнівного походження.

У Нацбанку наголошують, що нинішнє законодавство не встановлює жодних обмежень на кількість рахунків, які може відкрити один ФОП. Так само відсутні бар’єри для закриття бізнесу — хоча сама процедура припинення діяльності формально є підставою для податкової перевірки, прямої вимоги її проводити немає. Це дає можливість «дропам» відмивати значні суми коштів у межах спрощеної системи оподаткування.

Цікаве по темі: З 1 жовтня зміняться правила сплати ЄСВ для ФОП та самозайнятих осіб

Щоб обмежити масштаб проблеми, НБУ запропонував Мінцифри переглянути роботу Дії та запровадити багатоступеневу процедуру закриття ФОП. Зокрема, йдеться про:

перевірку інформації про обороти підприємця та сплату податків;

підготовку ліквідаційної декларації, яка формуватиметься автоматично одразу після закриття;

лише після цього — офіційну реєстрацію припинення діяльності.

Регулятор переконаний, що для сумлінних підприємців такі зміни не стануть суттєвою перешкодою, проте допоможуть виявляти та блокувати схеми з «дропами». Водночас навіть через місяць після надсилання листа у Мінцифри офіційної відповіді НБУ не отримав. За словами співрозмовників ЕП, боротьба з «дропами» триває вже понад рік, але поки без істотного прогресу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як зміниться розмір податків для ФОП у 2026

Як ФОПу сплачувати ЄСВ при виході на пенсію

Для ФОП повернуть щоквартальну звітність — нардепка