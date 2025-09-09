Як ФОПу сплачувати ЄСВ при виході на пенсію

Фізичні особи-підприємці (ФОП) в Україні так само мають право виходити на пенсію та отримувати відповідні виплати, як і звичайні наймані працівники. Проте, щоб забезпечити собі пенсійне забезпечення, підприємцям необхідно завчасно подбати про належну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Саме від цього залежить їхній страховий стаж і можливість отримання пенсійних виплат у майбутньому

Як ФОПи сплачують ЄСВ у місяць виходу на пенсію

Особливість для підприємців полягає в тому, що вони зобов’язані сплатити ЄСВ за весь календарний місяць, у якому відбувся вихід на пенсію. При цьому зовсім не має значення, в який саме день цього місяця людина отримала статус пенсіонера — на початку, в середині чи наприкінці.

Наприклад, чимало підприємців ставлять запитання податковій службі: чи потрібно сплачувати внесок повністю, якщо пенсія була призначена, скажімо, 14 числа? Логічним видається варіант заплатити тільки за частину місяця, коли людина ще фактично залишалася ФОПом. Проте податківці наполягають: такої можливості не передбачено — внесок необхідно внести у повному розмірі.

У податковій підкреслюють: той місяць, у якому особа набула право на пенсію за віком, за вислугою років чи у зв’язку з отриманням статусу особи з інвалідністю та фактично почала отримувати пенсійні або соціальні виплати, вважається звітним періодом. А отже, за цей період потрібно повністю сплатити єдиний соціальний внесок.

Крім того, підприємець повинен своєчасно та в повному обсязі нарахувати, обчислити й перерахувати суму ЄСВ за основним місцем свого обліку в податковій службі. Водночас із наступного календарного місяця після офіційного виходу на пенсію ФОП автоматично звільняється від обов’язку сплачувати єдиний внесок.

Чи потрібно ФОПам повідомляти податкову про свій вихід на пенсію

Багато підприємців переймаються, чи необхідно самостійно звертатися до податкової служби та писати заяву про набуття статусу пенсіонера. Насправді цього робити не потрібно.

Пенсійний фонд України щомісяця передає податковим органам актуальну інформацію про всіх нових пенсіонерів.

До цього списку автоматично включаються:

особи, які вийшли на пенсію за віком;

ті, хто оформив пенсію за вислугою років;

українці, яким було надано статус осіб з інвалідністю;

громадяни, що досягли пенсійного віку відповідно до статті 26 Закону №1058-IV;

а також ФОПи, які набули статусу пенсіонерів.

У 2025 році сума єдиного соціального внеску становить 1 760 гривень на місяць. Ця цифра обраховується як 22% від мінімальної заробітної плати, що у 2025 році дорівнює 8 000 гривень.

Важливо пам’ятати, що обов’язок сплатити ЄСВ у повному обсязі існує незалежно від фінансового стану підприємця чи рівня його доходів. Лише з наступного місяця після набуття статусу пенсіонера ФОП отримує повне звільнення від цього платежу.

