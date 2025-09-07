Гетманцев пропонує вдвічі підняти мінімальну пенсію

Мінімальна пенсія в Україні залишається на рівні, який не дозволяє людям забезпечити навіть базові потреби. Особливо гостро це відчувають найуразливіші категорії громадян

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram нагадав, що сьогодні пенсія для людей з інвалідністю з дитинства складає лише 2 361 грн. За його словами, до нього регулярно звертаються українці з питанням, як можна вижити на таку суму, коли коштів не вистачає навіть на харчі та комунальні послуги, не кажучи вже про життєво необхідні ліки.

За офіційною статистикою, в Україні понад 380 тис. осіб отримують пенсію менше 3 тис. грн, а ще понад 3 млн — менше 4 тис. грн. Це означає, що мільйони людей опинилися за межею бідності, і їхній рівень життя не відповідає жодним соціальним стандартам.

Цікаве по темі: Для деяких українців зміняться правила оформлення пенсій

У зв’язку з цим Гетманцев оголосив, що подаватиме правки до проєкту Бюджету-2026 з пропозицією підняти мінімальну пенсію вдвічі — до 4–4,5 тис. грн. Він наголосив, що джерелом фінансування мають стати кошти, отримані від детінізації економіки.

«Виведені з тіні мільярди потрібно спрямовувати на підтримку найвразливіших категорій населення», — підкреслив парламентар.

Таким чином, якщо ініціатива отримає підтримку, мінімальна пенсія в Україні зросте майже удвічі, що дозволить мільйонам людей бодай частково відчути фінансове полегшення.

Нагадаємо, що в Україні пенсійне забезпечення напряму залежить від двох ключових факторів: кількості років страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої протягом трудової діяльності сплачувалися податки до Пенсійного фонду. Чим довший стаж і вища офіційна зарплата, тим більший шанс отримати вищу пенсію. Як правильно розрахувати пенсію за віком — читайте тут.

