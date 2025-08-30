close-btn
Пенсії деяких українців виросли більше ніж на 2000 грн

30.08.2025 11:30
Ольга Деркач

Пенсійний фонд оприлюднив оновлену статистику щодо розміру пенсій в Україні. У ній відображено, як змінився середній розмір виплат, хто отримав найбільше підвищення та де в країні пенсії залишаються найвищими і найнижчими

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Загальний рівень пенсій

Станом на червень 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 6410,1 грн. Це на 621,1 грн більше, ніж на початку року. Для порівняння: у січні середня пенсія дорівнювала 5789 грн. Тобто в цілому відбулося поступове підвищення, однак для більшості громадян ця сума все ще залишається доволі скромною.

Хто отримав найбільші підвищення

Особливу категорію становлять судді. Для них діє окремий закон, який регулює порядок призначення та виплати пенсій.

На відміну від більшості пенсіонерів, судді не мають обмеження у розмірі пенсії — тоді як для решти українців існує «стеля» у 23 610 грн.

У результаті середня пенсія судді склала 109 311,8 грн. Це більше ніж на 2000 грн порівняно з початком року (у січні цей показник дорівнював 107 040,2 грн).

Які пенсії отримує більшість українців

Хоча офіційна середня цифра виглядає відносно непогано, реальна картина для більшості громадян зовсім інша.

  • 55,8% пенсіонерів (це 5 724 553 осіб) отримують пенсію, що не перевищує 5000 грн.
  • 35,3% пенсіонерів (або 3 623 145 осіб) мають виплати менші ніж 4000 грн.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше

Окремо варто зазначити, що середній розмір пенсії за вислугу років є помітно вищим і становить 12 486,1 грн. Це значно перевищує звичайний рівень, але така виплата доступна лише вузькому колу людей із відповідним стажем у спеціальних сферах.

Де в Україні пенсії найвищі

За регіональним розподілом найбільші пенсії отримують мешканці Києва. Середня виплата у столиці сягає 8856,57 грн.

На другому місці за рівнем пенсій — Донецька область, де середня сума становить 7840,27 грн.

Третю позицію займає Луганська область із показником 7322,25 грн.

Де пенсії найнижчі

Найменші розміри пенсій зафіксовані у західних регіонах:

  • у Тернопільській області — лише 4957,1 грн,
  • у Чернівецькій області — 5136,85 грн,
  • у Закарпатській області — 5210,9 грн.

Таким чином, різниця між найбагатшими та найбіднішими регіонами сягає майже 3900 грн.

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
