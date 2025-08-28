Деяким батькам першокласників не виплатять «Пакунок школяра»: причини

У 2025 році держава передбачила фінансову підтримку для родин першокласників. Йдеться про одноразову допомогу у розмірі 5 000 гривень, проте не всі батьки зможуть скористатися цією можливістю. Частина заяв вже отримала відмову через різні причини
Скільки українців подали заявку на «Пакунок школяра»
За даними Міністерства соціальної політики, з початку програми батьки та опікуни подали 97 638 заяв — це майже 54% усіх першокласників.
Найбільше звернень надійшло в електронному форматі:
- через застосунок Дія – 94 142 заяви;
- через Пенсійний фонд України – 3 496 заяв.
Втім, 1 655 звернень уже відхилили.
Основні підстави для відмови:
- 460 заяв не схвалили, бо сім’ї перебувають за кордоном. Вони зможуть отримати гроші лише після повернення. Те саме стосується мешканців тимчасово окупованих територій – їм допомогу нададуть після виїзду на підконтрольну Україні територію.
- 940 звернень відхилили, адже згодом з’ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншої школи. У такому випадку потрібно повторно подати заяву.
- Інші відмови стосуються невідповідності даних у державних реєстрах.
Цікаве по темі: Мінімалка буде меншою, ніж очікувалось: Мінфін змінив прогноз
Як подати заяву
Батьки чи законні представники першокласників мають можливість оформити «Пакунок школяра» самостійно. Головна умова — інформація про дитину повинна бути внесена до оновленої системи АІКОМ (2), яка підтверджує її зарахування до 1 класу.
Покрокова інструкція для подання через «Дію»:
- Відкрити розділ «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Пакунок школяра».
- Обрати дитину, на яку подається заявка.
- Вказати або відкрити Дія.Картку для виплати.
- Перевірити дані та підтвердити заявку за допомогою Дія.Підпису.
Важливі терміни та умови:
- подати заяву можна до 15 листопада 2025 року;
- використати кошти слід протягом 180 днів після їх зарахування. Якщо цього не зробити, гроші повернуть до бюджету;
- виплата надходить на спеціальний рахунок і може бути витрачена лише на канцелярію, дитячий одяг та взуття.
Запровадження «Пакунку школяра» викликало жваві суперечки серед українців. Частина громадян підтримує таку допомогу, вважаючи її реальною підтримкою для родин, інші ж критикують ініціативу через значні видатки бюджету під час війни.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Виплати при народжені дитини підвищать — Железняк
З 1 вересня зросте вартість електроенергії: для кого
Чи зросте розмір аліментів у 2026 році
Джерело: 24 Канал.