Деяким батькам першокласників не виплатять «Пакунок школяра»: причини

28.08.2025 18:00
Ольга Деркач

У 2025 році держава передбачила фінансову підтримку для родин першокласників. Йдеться про одноразову допомогу у розмірі 5 000 гривень, проте не всі батьки зможуть скористатися цією можливістю. Частина заяв вже отримала відмову через різні причини

Фото: freepik.com

Скільки українців подали заявку на «Пакунок школяра»

За даними Міністерства соціальної політики, з початку програми батьки та опікуни подали 97 638 заяв — це майже 54% усіх першокласників.

Найбільше звернень надійшло в електронному форматі:

  • через застосунок Дія – 94 142 заяви;
  • через Пенсійний фонд України – 3 496 заяв.

Втім, 1 655 звернень уже відхилили.

Основні підстави для відмови:

  • 460 заяв не схвалили, бо сім’ї перебувають за кордоном. Вони зможуть отримати гроші лише після повернення. Те саме стосується мешканців тимчасово окупованих територій – їм допомогу нададуть після виїзду на підконтрольну Україні територію.
  • 940 звернень відхилили, адже згодом з’ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншої школи. У такому випадку потрібно повторно подати заяву.
  • Інші відмови стосуються невідповідності даних у державних реєстрах.

Цікаве по темі: Мінімалка буде меншою, ніж очікувалось: Мінфін змінив прогноз

Як подати заяву

Батьки чи законні представники першокласників мають можливість оформити «Пакунок школяра» самостійно. Головна умова — інформація про дитину повинна бути внесена до оновленої системи АІКОМ (2), яка підтверджує її зарахування до 1 класу.

Покрокова інструкція для подання через «Дію»:

  1. Відкрити розділ «Сервіси» «Допомога від держави» «Пакунок школяра».
  2. Обрати дитину, на яку подається заявка.
  3. Вказати або відкрити Дія.Картку для виплати.
  4. Перевірити дані та підтвердити заявку за допомогою Дія.Підпису.

Важливі терміни та умови:

  • подати заяву можна до 15 листопада 2025 року;
  • використати кошти слід протягом 180 днів після їх зарахування. Якщо цього не зробити, гроші повернуть до бюджету;
  • виплата надходить на спеціальний рахунок і може бути витрачена лише на канцелярію, дитячий одяг та взуття.

Запровадження «Пакунку школяра» викликало жваві суперечки серед українців. Частина громадян підтримує таку допомогу, вважаючи її реальною підтримкою для родин, інші ж критикують ініціативу через значні видатки бюджету під час війни.

Джерело: 24 Канал.

