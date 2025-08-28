Деяким батькам першокласників не виплатять «Пакунок школяра»: причини

У 2025 році держава передбачила фінансову підтримку для родин першокласників. Йдеться про одноразову допомогу у розмірі 5 000 гривень, проте не всі батьки зможуть скористатися цією можливістю. Частина заяв вже отримала відмову через різні причини

Скільки українців подали заявку на «Пакунок школяра»

За даними Міністерства соціальної політики, з початку програми батьки та опікуни подали 97 638 заяв — це майже 54% усіх першокласників.

Найбільше звернень надійшло в електронному форматі:

через застосунок Дія – 94 142 заяви;

через Пенсійний фонд України – 3 496 заяв.

Втім, 1 655 звернень уже відхилили.

Основні підстави для відмови:

460 заяв не схвалили, бо сім’ї перебувають за кордоном. Вони зможуть отримати гроші лише після повернення. Те саме стосується мешканців тимчасово окупованих територій – їм допомогу нададуть після виїзду на підконтрольну Україні територію.

940 звернень відхилили, адже згодом з’ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншої школи. У такому випадку потрібно повторно подати заяву.

Інші відмови стосуються невідповідності даних у державних реєстрах.

Як подати заяву

Батьки чи законні представники першокласників мають можливість оформити «Пакунок школяра» самостійно. Головна умова — інформація про дитину повинна бути внесена до оновленої системи АІКОМ (2), яка підтверджує її зарахування до 1 класу.

Покрокова інструкція для подання через «Дію»:

Відкрити розділ «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Пакунок школяра». Обрати дитину, на яку подається заявка. Вказати або відкрити Дія.Картку для виплати. Перевірити дані та підтвердити заявку за допомогою Дія.Підпису.

Важливі терміни та умови:

подати заяву можна до 15 листопада 2025 року;

використати кошти слід протягом 180 днів після їх зарахування. Якщо цього не зробити, гроші повернуть до бюджету;

виплата надходить на спеціальний рахунок і може бути витрачена лише на канцелярію, дитячий одяг та взуття.

Запровадження «Пакунку школяра» викликало жваві суперечки серед українців. Частина громадян підтримує таку допомогу, вважаючи її реальною підтримкою для родин, інші ж критикують ініціативу через значні видатки бюджету під час війни.

