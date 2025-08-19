Виплати при народжені дитини підвищать — Железняк

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №13532 — нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини
Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.
За його словами, законопроєкт прийнято за основу (у першому читанні) 290 голосами нардепів. Тепер очікується голосування у другому читанні.
Що передбачає законопроєкт:
- Більше грошей при народженні дитини.
Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.
- «Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим.
Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.
- Щомісячна допологова допомога — 7000 грн.
Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.
- 7000 грн щомісяця на дитину до 1 року.
Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць).
- єЯсла: допомога батькам, які повертаються на роботу.
Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.
- Вводиться одноразова виплата — 5000 грн кожному першокласнику.
«Пакунок школяра» — 5000 грн на придбання речей до школи. Без прив’язки до доходу родини — для всіх.
Варто зазначити, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.
