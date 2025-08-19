close-btn
PaySpaceMagazine

Виплати при народжені дитини підвищать — Железняк

19.08.2025 17:20
Микола Деркач

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №13532 — нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини

Виплати при народжені дитини підвищать — Железняк

Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

За його словами, законопроєкт прийнято за основу (у першому читанні) 290 голосами нардепів. Тепер очікується голосування у другому читанні.

Що передбачає законопроєкт:

  1. Більше грошей при народженні дитини.

Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.

  1. «Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим.

Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

  1. Щомісячна допологова допомога — 7000 грн.

Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

Читайте також: Батьки можуть отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи

  1. 7000 грн щомісяця на дитину до 1 року.

Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць).

  1. єЯсла: допомога батькам, які повертаються на роботу.

Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

  1. Вводиться одноразова виплата — 5000 грн кожному першокласнику.

«Пакунок школяра» — 5000 грн на придбання речей до школи. Без прив’язки до доходу родини — для всіх.

Варто зазначити, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн доплати до пенсії

Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки

Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000 19.08.2025

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000
Батьки можуть отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи 19.08.2025

Батьки можуть отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи
Скільки дивідендів отримають власники акцій Google 19.08.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google
Дансько-український стартап залучив €2,4 млн 19.08.2025

Дансько-український стартап залучив €2,4 млн
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев 18.08.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев
Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн доплати до пенсії 18.08.2025

Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн доплати до пенсії
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  18:10

Netpeak Group змінила назву

 Сьогодні  16:30

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик

 Сьогодні  15:40

У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ

 Сьогодні  14:50

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

 Сьогодні  13:00

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

 Сьогодні  12:00

Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів

 Сьогодні  11:00

Дансько-український стартап залучив €2,4 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.