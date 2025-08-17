Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки

У 2026 році в Україні заплановане чергове підвищення мінімальної заробітної плати. Таке рішення потягне за собою автоматичні зміни у низці сфер – від розрахунку пенсійних виплат до визначення розмірів податків та штрафних санкцій

Як зміняться пенсії

Підвищення мінімальної зарплати напряму вплине й на розмір пенсій.

Мінімальна пенсія для непрацездатних осіб зросте з нинішніх 2 361 грн до 2 564 грн, що відповідає новому прожитковому мінімуму для цієї категорії громадян.

Максимальна пенсія також буде переглянута: її верхня межа підніметься з 23 610 грн до 25 640 грн, оскільки вона дорівнює десятикратному розміру прожиткового мінімуму.

Гарантовані виплати для українців віком від 65 років, які мають необхідний трудовий стаж, теж зростуть: з 3 200 грн до 3 475 грн. Це передбачено формулою розрахунку, згідно з якою пенсія не може бути меншою за 40% від актуального розміру мінімальної заробітної плати.

Якими стануть штрафи

Багато адміністративних та трудових штрафів прив’язані саме до мінімальної зарплати, тому у 2026 році вони також піднімуться:

за недопуск інспектора праці на підприємство — з 128 000 грн до 139 000 грн;

за використання найманих працівників без офіційного оформлення — з 80 000 грн до 86 000 грн;

за ненадання співробітнику встановлених законом гарантій і пільг — з 32 000 грн до 34 700 грн.

Як зміняться податки

Підвищення мінімалки вплине й на обов’язкові податкові платежі.

мінімальний ЄСВ для фізичних осіб-підприємців зросте з 1 760 грн до 1 911 грн;

мінімальний ЄСВ для фізичних осіб-підприємців зросте з 1 760 грн до 1 911 грн;

єдиний податок для ФОПів другої групи збільшиться з 1 600 грн до 1 737 грн;

Таким чином, підвищення мінімальної зарплати у 2026 році торкнеться не лише працівників, які отримують базові ставки, але й пенсіонерів, підприємців та роботодавців, адже розрахунок значної кількості соціальних і фінансових показників в Україні прив’язаний саме до цього показника.

Джерело: 24 Канал.