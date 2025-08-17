close-btn
PaySpaceMagazine

Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки

17.08.2025 14:30
Ольга Деркач

У 2026 році в Україні заплановане чергове підвищення мінімальної заробітної плати. Таке рішення потягне за собою автоматичні зміни у низці сфер – від розрахунку пенсійних виплат до визначення розмірів податків та штрафних санкцій

Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки

Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки Фото: unsplash.com

Як зміняться пенсії

Підвищення мінімальної зарплати напряму вплине й на розмір пенсій.

Мінімальна пенсія для непрацездатних осіб зросте з нинішніх 2 361 грн до 2 564 грн, що відповідає новому прожитковому мінімуму для цієї категорії громадян.

Максимальна пенсія також буде переглянута: її верхня межа підніметься з 23 610 грн до 25 640 грн, оскільки вона дорівнює десятикратному розміру прожиткового мінімуму.

Гарантовані виплати для українців віком від 65 років, які мають необхідний трудовий стаж, теж зростуть: з 3 200 грн до 3 475 грн. Це передбачено формулою розрахунку, згідно з якою пенсія не може бути меншою за 40% від актуального розміру мінімальної заробітної плати.

Якими стануть штрафи

Багато адміністративних та трудових штрафів прив’язані саме до мінімальної зарплати, тому у 2026 році вони також піднімуться:

  • за недопуск інспектора праці на підприємство — з 128 000 грн до 139 000 грн;
  • за використання найманих працівників без офіційного оформлення — з 80 000 грн до 86 000 грн;
  • за ненадання співробітнику встановлених законом гарантій і пільг — з 32 000 грн до 34 700 грн.

Цікаве по темі: Деякі пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги

Як зміняться податки

Підвищення мінімалки вплине й на обов’язкові податкові платежі.

  • мінімальний ЄСВ для фізичних осіб-підприємців зросте з 1 760 грн до 1 911 грн;
  • єдиний податок для ФОПів другої групи збільшиться з 1 600 грн до 1 737 грн;
  • військовий збір для платників єдиного податку підніметься з 800 грн до 868 грн.

Таким чином, підвищення мінімальної зарплати у 2026 році торкнеться не лише працівників, які отримують базові ставки, але й пенсіонерів, підприємців та роботодавців, адже розрахунок значної кількості соціальних і фінансових показників в Україні прив’язаний саме до цього показника.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як не втратити пенсію після переїзду до іншої області

Деяким пенсіонерам позапланово підвищать виплати

Чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим 17.08.2025

Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим
Від Enron до FTX: сім масштабних фінансових шахрайств 17.08.2025

Від Enron до FTX: сім масштабних фінансових шахрайств
Чи підвищать мінімальну зарплату в 2026 році 16.08.2025

Чи підвищать мінімальну зарплату в 2026 році
Мільярдер-інвестор назвав галузь, у яку не варто інвестувати у 2025 16.08.2025

Мільярдер-інвестор назвав галузь, у яку не варто інвестувати у 2025
Компанія Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в цю акцію $1,6 млрд 16.08.2025

Компанія Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в цю акцію $1,6 млрд
Родини загиблих добровольців можуть отримати 15 млн грн 15.08.2025

Родини загиблих добровольців можуть отримати 15 млн грн
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  13:50

Потужні магнітні бурі не відступають: прогноз на 18-19 серпня

 Сьогодні  13:00

2 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $10 000

 Сьогодні  11:30

Від Enron до FTX: сім масштабних фінансових шахрайств

 Сьогодні  10:00

Де в ЄС найпростіше знайти роботу

 16.08.2025  13:00

XRP vs Ethereum: яка криптовалюта краще для довгострокової інвестиції

 16.08.2025  11:30

Мільярдер-інвестор назвав галузь, у яку не варто інвестувати у 2025

 16.08.2025  10:00

Компанія Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в цю акцію $1,6 млрд

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.