Мінімалка буде меншою, ніж очікувалось: Мінфін змінив прогноз

Міністерство фінансів надало оновлений прогноз, що стосується майбутніх соціальних стандартів на період 2026–2028 років. У документі йдеться про те, що зростання мінімальної заробітної плати відбуватиметься повільніше, ніж передбачалося раніше, натомість прожитковий мінімум, навпаки, виявиться вищим за попередні очікування

Мінімальна заробітна плата: очікування та коригування

Кабінет Міністрів затвердив другий варіант макроекономічного прогнозу. Він базується на припущенні, що війна триватиме довго, а отже, і економіка ще довго перебуватиме у складних умовах. Безпекові ризики, високий рівень невизначеності та активні міграційні процеси будуть стримувати темпи відновлення валового внутрішнього продукту.

Одним із проявів такої обережної політики стало переглянуте зниження темпів зростання мінімальної зарплати. Тепер очікується, що вона становитиме:

з 1 січня 2026 року — 8 647 грн замість раніше прогнозованих 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року — 9 347 грн замість очікуваних 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року — 9 997 грн замість прогнозованих 10 059 грн.

Таким чином, у кожному з трьох років розмір мінімальної заробітної плати буде нижчим за попередні оцінки, хоча й зберігатиме тенденцію до зростання.

Прожитковий мінімум: навпаки, вищий від прогнозу

На відміну від зарплат, прожитковий мінімум у 2026 році очікується на більш високому рівні, ніж передбачалося раніше.

Уточнені показники виглядають так:

на одну особу загалом — 3 209 грн (раніше прогнозували 3 171 грн);

для дітей до 6 років — 2 817 грн (проти 2 783 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 грн (замість 3 471 грн);

для працездатних осіб — 3 328 грн (раніше очікували 3 288 грн);

для громадян, які втратили працездатність, — 2 595 грн (замість 2 564 грн).

Отже, всі основні соціальні групи отримають прожитковий мінімум дещо вищий за попередні прогнози.

Чому це важливо: залежність соцвиплат від прожиткового мінімуму

Розмір прожиткового мінімуму є базовим показником, від якого розраховуються інші соціальні виплати та гарантії. Його збільшення автоматично тягне за собою пропорційне зростання низки допомог і компенсацій, зокрема:

мінімальної пенсії;

аліментів;

вартості «Пакунку малюка»;

соціальних пільг для різних категорій громадян;

судового збору;

допомоги на поховання, яку виплачують роботодавці.

Таким чином, підвищення прожиткового мінімуму позитивно вплине на рівень соціальної підтримки населення, навіть попри те, що темпи зростання мінімальної зарплати будуть скромнішими, ніж планували раніше.

