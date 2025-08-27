З 1 вересня зросте вартість електроенергії: для кого

Уже з початку наступного місяця в Україні відбудеться підвищення вартості електроенергії, однак для більшості населення це зростання залишиться непомітним. Зміни стосуватимуться не всіх категорій споживачів, а лише підприємств та бізнесу

Коли саме зростуть ціни

З 1 вересня вартість електроенергії зросте для юридичних осіб. Тобто йдеться про підприємства, компанії та інші організації, які здійснюють господарську діяльність. Для звичайних побутових користувачів, які оплачують світло у своїх квартирах чи будинках, ціна залишиться на попередньому рівні.

Про таке рішення повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Сергій Нагорняк під час прямого ефіру телемарафону «Єдині новини», пише «На пенсії».

Причини та масштаби підвищення

За словами Нагорняка, тарифи для бізнесу зростуть у межах від 14% до 23%. Конкретний відсоток залежатиме від класу напруги, яку використовує те чи інше підприємство.

Політик пояснив, що таке рішення не є бажанням влади збільшити навантаження на бізнес, а радше вимушений крок.

Серед основних причин він назвав:

борги обленерго перед «Укренерго», які накопичилися й потребують врегулювання;

Таким чином, підвищення тарифів для юридичних осіб має допомогти стабілізувати ситуацію на енергетичному ринку. Водночас для обленерго, які працюють у прифронтових регіонах, запровадження нових цін відтермінують до 1 жовтня, аби дати можливість їм адаптуватися.

Що буде з тарифами для населення

Для побутових споживачів ситуація не зміниться: чинний тариф залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Більше того, у певних випадках громадяни можуть платити навіть менше.

Йдеться про встановлення двозонних лічильників, які дозволяють диференціювати вартість електроенергії залежно від часу доби. За таким принципом:

у денний період (з 7:00 до 23:00) електроенергія коштує стандартні 4,32 грн за кіловат;

у нічний час (з 23:00 до 7:00) ціна зменшується удвічі — до 2,16 грн за кіловат.

Цей механізм стимулює споживачів переносити частину електроспоживання на нічні години, що дозволяє не лише заощадити, але й знизити навантаження на енергосистему вдень.

